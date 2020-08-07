Мишель Обама рассказала о депрессии из-за пандемии и Трампа

Бывшая первая леди США Мишель Обама призналась, что страдает лёгкой формой депрессии.

По её словам, её состояние связано с пандемией коронавируса, расизмом и лицемерием администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом Обама сообщила в своём подкасте на Spotify во время разговора с американской журналисткой Мишель Норрис.

Обама рассказала, что у неё были трудности с поддержанием привычной физической активности и сном. Выходом из сложившейся ситуации бывшая первая леди назвала поддержание стабильного режима дня. Кроме того, по словам Обамы, чтобы преодолеть эмоциональные спады, нужно знать себя и понимать, какие вещи приносят радость.

Мишель Обама запустила свой подкаст на платформе Spotify в конце июля. Первым гостем стал её муж, бывший президент США Барак Обама. Супруги поговорили о своих текущих обязанностях и взаимоотношениях с обществом.

В первом сезоне бывшая первая леди планирует публиковать разговоры с родственниками и близкими друзьями.

Радио Свобода