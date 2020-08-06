Как парламентарии тратят госсредства на бензин: за эту сумму можно 10 раз объехать всю Литву

Хотя карантин в Литве продлился почти четыре месяца, он не помешал членам Сейма потратить деньги, выделенные на парламентскую деятельность. Некоторые из слуг народа заявили, что посещали округа, другие тратили деньги на цветы или заботились о защите мобильных пунктов по проверке на коронавируса.

Карантин значительно замедлил жизнь в стране, но не замедлил темпы расходования средств некоторыми членами Сейма на парламентскую деятельность. Судя по счетам, члены Сейма ходили на встречи с избирателями так же интенсивно, как и перед карантином. Однако, отвечая на вопросы журналистов, они говорят, что строго следовали рекомендациям - отправлялись только в Сейм или в магазин.

В течение первого полугодия каждый член Сейма мог потратить на парламентскую деятельность 6 473 евро. Почти всю эту сумму потратил депутат Юозас Римкус, член фракции Союза крестьян и зеленых в Сейме. По его словам, стимулирование расходов - это государственная стратегия. "Не экономия, а траты. И я это сделал!» - уверяет Ю. Римкус.

Кястутис Смирновас, коллега Римкуса по фракции, также не отказался от расходов. Он потратил ровно столько, сколько ему было позволено. Самой дорогой - более 3 тысяч евро – стала стоимость подготовки политического отчета для избирателей.

Председатель комиссии Сейма по вопросам здравоохранения Аста Кубилене говорит, что во время карантина она действовала очень ответственно: избегала собраний и не ходила на встречи с избирателями. «Мы ходили только в магазин. Партийных мероприятий не было. У нас должны были быть заседания совета, но их не было. Мы ездили на заседания», - говорит депутат Сейма, живущая в 15 км от места работы.

На вопрос, почему она сожгла много топлива, хотя на заседания ездила не так часто, А. Кубилене раздражается: «Ну ладно, а где нарушение? Ездила и все! »- говорит член фракции Сейма «Союз крестьян и зеленых» А. Кубилене. Из средств на транспорт она потратила почти 2800 евро.

«За такую ​​сумму можно было бы объехать Литву как минимум десять раз», - подсчитывает Паулюс Вайтекенас, журналист отдела дорожного движения сайта LRT.lt. -Типичный литовский водитель не так много водит в течение года».

Юозас Бернатонис, член фракции Социал-демократической партии труда, проживает в Вильнюсе. Он потратил почти 2800 евро на транспорт, содержание и страхование автомобиля. «Я потратил очень мало и никогда не трачу много парламентских денег», - сказал Ю. Бернатонис в интервью Радио ЛРТ. Член Сейма уверяет, что ему неизвестно расстояние от места его жительства до места работы.

А мы посчитали расстояние от дома Я. Бернатониса до Сейма. Он живет в Антакальнисе, поэтому от дома до Сейма всего 6 километров. «Если расстояние туда-обратно 12 километров, то за эту сумму можно проехать более тысячи раз. Если за полгода на топливо расходуется чуть больше 2300 евро, это эквивалентно примерно 400 евро в месяц, что очень близко к минимальной заработной плате в Литве», - говорит П. Вайтекенас, журналист рубрики дорожного движения.

От дома Альгирдаса Буткявичюса до Сейма - две троллейбусные остановки, но за 6 месяцев, из которых почти четыре месяца мы все находились на строгом карантине, парламентарий потратил около 3 тысячи евро. Политик утверждает, что побывал в своем избирательном округе в Вилкавишкисе.

Заместитель председателя парламентской фракции Избирательной акции поляков - Союза христианских семей Чеслав Ольшевский потратил на цветы более 700 евро. Покупал их как в первом квартале, так и во втором квартале этого года. Депутат Альгимантас Думбрава также покупал цветы из средств, выделенных на парламентскую деятельность.

Бронюс Брадаускас был редким гостем в Сейме во время карантина. Он заявил, что принадлежит к группе риска и поэтому не может участвовать в заседаниях Сейма, а из средств, выделенных на парламентскую деятельность, 3 тысячи евро у него пошли на горючее. "Если бак пуст, я его заполняю. Я точно не поеду на свои деньги. Все так ездят», - говорит Б. Брадаускас, представитель фракции Социал-демократической партии Сейма.