Белорусы написали Лепсу и Пьехе: не приезжайте на концерт в Беларусь

Белорусы массово пишут звездам в соцсетях и просят их не приезжать на концерты 8 августа. Комментарии появились на страницах артистов, которые заявлены на мероприятии как в Минске, так и в областных городах. Это американцы Tyga и Saint Jhn, россияне Григорий Лепс, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Стас Пьеха, Rasa, армяне Джаро и Ханза, украинец Олег Винник, белорусы Мэвл и Nemiga.

Сообщения с просьбами не участвовать в концертах 8 августа стали появляться под последними постами артистов. При этом комментаторам было неважно, пост был опубликован вчера или три недели назад. Писать звездам начали почти сразу, как стало известно о концертах, продолжают писать и сегодня. Некоторые сообщения похожи между собой и даже дублируют друг друга, но стоит отметить, что большинство из них очень уважительные: без грубостей и оскорблений, пишет Tut.by.

Вот, например, что белорусы пишут в комментариях на странице Леонида Агутина: «Любим вас всем сердцем! Не приезжайте только к нам сейчас в Беларусь. Не поддерживайте режим нынешней власти». Следом читаем следующий комментарий: «Дорогой Леонид, я из Беларуси. Это просто немыслимо, что происходит в нашей стране сейчас. Вас фактически зовут поддержать диктаторский режим, а вы об этом, возможно, не догадываетесь. Пожалуйста, откажитесь от этого цирка».

Таких сообщений десятки, комментарии с похожим посылом можно прочесть и на странице Григория Лепса: «Пожалуйста, не приезжайте на концерт в Беларусь 8 августа. Это политический концерт. Поддержите обычных белорусов, а не власть. 9 августа у нас выборы, музыка должна быть вне политики».

Стаса Пьеху попросили «не кормить диктатора»: «Мы не хотим, что бы за наши деньги устраивали шоу. Есть вещи дороже денег, Стас. Если у вас есть совесть, то мы будем рады видеть вас в любой другой день в Беларуси, но не 8 августа!»

Владимиру Преснякову напомнили, что он женат на белоруске: «Владимир, с огромным уважением ко всему вашему творчеству, откажитесь от участия в концерте 8 августа. У вас ведь жена из Беларуси, она знает, что у нас происходит. Нельзя поддерживать этот режим. Музыка должна быть вне политики».









