Линкявиючс: нас очень беспокоит возможный произвол властей Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс беседовал с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Телефонный разговор состоялся по инициативе Литвы.



«Нас очень беспокоит возможный произвол властей и чрезмерное применение силы против оппозиции в период выборов и особенно после выборов. Мы также очень негативно оцениваем планируемый в ближайшее время запуск Островецкой электростанции. Имеющаяся у нас информация заставляет сделать вывод о том, что с запуском торопят невзирая на требования безопасности», - акцентировал министр Л. Линкявичюс.

Министр еще раз подчеркнул, что независимость Беларуси важна для Литвы, поэтому Литва будет способствовать ее сохранению как на международном уровне, так и в двусторонних отношениях.