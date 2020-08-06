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2020.08.06 13:02

Линкявиючс: нас очень беспокоит возможный произвол властей Беларуси

LRT.lt2020.08.06 13:02
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius / BNS nuotr.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс беседовал с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Телефонный разговор состоялся по инициативе Литвы.


«Нас очень беспокоит возможный произвол властей и чрезмерное применение силы против оппозиции в период выборов и особенно после выборов. Мы также очень негативно оцениваем планируемый в ближайшее время запуск Островецкой электростанции. Имеющаяся у нас информация заставляет сделать вывод о том, что с запуском торопят невзирая на требования безопасности», - акцентировал министр Л. Линкявичюс.

Министр еще раз подчеркнул, что независимость Беларуси важна для Литвы, поэтому Литва будет способствовать ее сохранению как на международном уровне, так и в двусторонних отношениях.

Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
1 / 1BNS nuotr.
Linas Linkevičius
# Литва

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