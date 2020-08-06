Советник Науседы: БелАЭС начнет работу только в конце этого года

Беларусь в пятницу может официально открыть Белорусскую АЭС (БелАЭС), однако это будет лишь символическое действие, а фактически электростанция сможет начать работу не ранее конца текущего года или в начале следующего года, утверждает советник президента по вопросам нацбезопасности Дарюс Кулешюс.

"Формулировка, что БелАЭС может быть запущена не является точной. По нашим данным, АЭС фактически начнет работу не ранее конца этого года или начала следующего года. То, что будет происходить в ближайшее время, связано с выборами в эти выходные, когда может возникнуть желание перерезать красную ленточку на открытии объекта", - заявил в четверг радио ЛРТ Д. Кулешюс.

"Это не опасно. Специалисты говорят, что это мощь, которая сравнима с потребностями утюга в электроэнергии", - добавил он.

Министерство энергетики республики Беларусь во вторник распространило сообщение, что физический запуск первого реактора БелАЭС планируется в ближайшие дни.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что запуск Белорусской АЭС не повредит синхронизации электросетей Литвы с остальной Европой. Глава Комитета по национальной безопасности и обороне Дайнюс Гайжаускас говорит, что Литва не была официально информирована о запуске станции. Об этом министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорил по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Тот не отрицал, что станцию введут в строй в пятницу.

Литва активно критикует строительство АЭС вблизи своей границы за несоблюдение требований безопасности и готова бойкотировать попадание электричества с БелАЭС на свой рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса.