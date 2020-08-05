Как в Германии пытаются не допустить вторую волну коронавируса

В Германии готовятся к росту числа инфицированных коронавирусом, который может привести ко второй волне пандемии. На что особенно обращают внимание в этой связи и какие меры принимают?

В Германии все чаще говорят о второй волне пандемии коронавируса. Кое-кто даже считает, что она уже началась. "Мы все соскучились по нормальной жизни. Но пока ситуацию нельзя назвать нормальной", - говорит председатель объединения врачей из Марбурга Сюзанне Йона (Susanne Jona). Она полагает, что на фоне числа зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, которое снова растет, в Германии началась вторая волна пандемии. "Мы уже находимся в ситуации, когда идет вторая волна заражений, но пока без резких скачков", - заявила Йона в интервью газете Augsburger Allgemeine.

По ее словам, в больницах по всей стране готовятся к росту числу пациентов с COVID-19, но поскольку вторая волна не будет такой внезапной и стремительной, как первая, число койко-мест для инфицированных должно увеличиваться постепенно. Чтобы в критической ситуации имелись в наличии все необходимые ресурсы.

Повторного локдауна не будет

Немецкие политики работают над тем, чтобы в случае второй волны не допустить повторного локдауна (закрытия предприятий, магазинов, школ) и по мере возможности не вводить жесткие ограничения в социальной жизни.

"Наше четкое политическое убеждение таково: ситуация, подобная той, что имела место весной этого года, больше не должна повториться", - сказала министр образования федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Карин Прин (Carin Prien) в интервью Deutschlandfunk. Кроме того, она призвала своих коллег из других земель после окончания летних каникул по возможности вернуть детей в школы и приступить к привычному процессу обучения.

Школы должны открыться, но необходимо соблюдать правила

Несмотря на опасность второй волны, в середине августа в шести федеральных землях Германии стартует новый учебный год. Школы в Германии из-за пандемии коронавируса были закрыты с марта, ученики занимались из дома дистанционно. После летних каникул вернуться к привычному режиму обучения будет нелегко.

Ученикам и учителям предстоит привыкнуть к новым правилам: избегать скопления людей на входе и выходе из школ, на школьных дворах и в коридорах; заниматься по сменам, чтобы в здании школы не находилось одновременно слишком много народу; проводить уроки с небольшим количеством учеников, а также за пределами классов соблюдать дистанцию и носить маски (в школах в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия - и во время занятий). Но многие сомневаются в том, что это поможет.

"Нет никакого смысла в том, что в школе дети будут соблюдать дистанцию, а по пути на занятия, в автобусе и трамвае будет приветствовать друга объятиями и поцелуями", - указывает Маркус Ример (Markus Riemer), директор гимназии в Ростоке. Ведь уже сейчас можно предположить, что ученики с коронавирусом тоже придут в классы. Согласно последним данным, около 2,5 процентов жителей Германии, вернувшихся из отпуска и прошедших тест на коронавирус, оказались инфицированными. При этом всего лишь 40 процентов отпускников вообще добровольно прошли тестирование.

Обязательное тестирование всех приезжающих

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) сейчас работает над законопроектом об обязательном тестировании на коронавирус: "У нас есть первоначальный вариант документа, но мы хотим согласовать его с федеральными землями, ведь положения этого закона они обязаны будут применять на вокзалах и в аэропортах. Пока же действует двухнедельный карантин для всех въезжающих в Германию из стран, относящихся к зоне риска".

Соблюдают это предписание далеко не все. Например, тому, кто прилетает из США в Берлин, в аэропорту вручают информацию о том, что он должен сообщить о своем приезде в местное ведомство, занимающееся вопросами здравоохранения. Однако обмена данных между пограничными службами и медицинским ведомством не существует. Остальные члены семьи, которые не выезжали за пределы страны, не должны соблюдать карантин и могут свободно передвигаться.

Между тем вирусолог из Мюнхена Ульрике Протцер (Ulrike Protzer) предупреждает о том, что тестирование не всегда может быть эффективным. Если вернувшийся из поездки человек сразу сдал тест, но еще не истек срок инкубационного периода, результат теста будет негативным, а симптомы болезни проявятся лишь через 3-4 дня. "Узнать наверняка, болен человек или нет, можно лишь, если делать повторный тест через 4-5 дней. А это время лучше избегать контактов", - пояснил Протцер в интервью телеканалу ARD. Но проводить повторное тестирование никто не планирует.

Соблюдение правил гигиены прежде всего

Сдержать вторую волну заражений коронавирусом до того момента, пока не появится лекарство для лечения COVID-19 или вакцина, можно лишь соблюдая правила гигиены и поведения: носить маски, держать дистанцию, мыть руки и т.д. Но для этого необходима дисциплина.

В последнее время многие немцы перестали придерживаться всех этих правил, посчитав, что опасность уже миновала. Поэтому в некоторых федеральных землях ввели штраф за несоблюдение указанных норм, например, обязательного ношения маски в общественном транспорте.

Политики надеются на то, что предотвратить повторное быстрое распространение коронавируса помогут новые технические средства, например, Corona Warn-App. Это мобильное приложение помогает мониторить обстановку, получая информацию о том, был ли человек в контакте с инфицированным лицом и существует ли опасность заражения. Приложением Corona Warn-App в Германии загрузили на свои смартфоны около 16,5 млн человек. Существует также приложение, разработанное институтом Роберта Коха, которое помогает измерять пульс, число сделанных шагов и другие показатели.