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2020.08.05 14:19

Жителей Литвы проверят на наличие иммунитета к коронавирусу

Радио LRT2020.08.05 14:19
Koronavirusas Lietuvoje
Koronavirusas Lietuvoje / J. Stacevičiaus/LRT.lt

Исследование, призванное установить, какая часть населения переболела COVID-19,  начнется на следующей неделе. Об этом сообщил профессор Миндаугас Станкус из Университета наук о здоровье. Сейчас людям рассылают приглашения  проверить, есть ли у них иммунитет, в лечебные учреждения развозят экспресс-тесты. 

Тестирование будет проходить в столице, Каунасе и Клайпеде, а также в Укмяргском, Таурагском и Зарасайском районах. Ученые намерены в течении месяца исследовать 6,5 тысяч человек.

Тем временем, пациенты жалуются на очереди в поликлиниках и больницах, утверждают, что вынуждены обращаться в частные клиники. Президент ассоциации "Gyvastis" Аушра Дягутите говорит, что далеко не все больные могут себе позволить платить за консультации и лечение и их обращение в частные клиники проблему не решает. Очереди к специалистам и семейным врачам резко увеличились после того, как была отменена рекомендация лечить больных удаленным способом.

Как сообщает Национальный центр общественного здоровья, за минувшие сутки установлено 10 новых случаев заражения в Вильнюсском, Каунасском, Паневежском и Шяуляйском уездах. В 6 случаях источник заражения не установлен, в 4-х люди контактировали с заболевшими.

Koronavirusas Lietuvoje
Koronavirusas Lietuvoje
Koronavirusas Lietuvoje
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT.lt
Koronavirusas Lietuvoje
# Литва

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