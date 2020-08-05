Жителей Литвы проверят на наличие иммунитета к коронавирусу

Исследование, призванное установить, какая часть населения переболела COVID-19, начнется на следующей неделе. Об этом сообщил профессор Миндаугас Станкус из Университета наук о здоровье. Сейчас людям рассылают приглашения проверить, есть ли у них иммунитет, в лечебные учреждения развозят экспресс-тесты.

Тестирование будет проходить в столице, Каунасе и Клайпеде, а также в Укмяргском, Таурагском и Зарасайском районах. Ученые намерены в течении месяца исследовать 6,5 тысяч человек.

Тем временем, пациенты жалуются на очереди в поликлиниках и больницах, утверждают, что вынуждены обращаться в частные клиники. Президент ассоциации "Gyvastis" Аушра Дягутите говорит, что далеко не все больные могут себе позволить платить за консультации и лечение и их обращение в частные клиники проблему не решает. Очереди к специалистам и семейным врачам резко увеличились после того, как была отменена рекомендация лечить больных удаленным способом.

Как сообщает Национальный центр общественного здоровья, за минувшие сутки установлено 10 новых случаев заражения в Вильнюсском, Каунасском, Паневежском и Шяуляйском уездах. В 6 случаях источник заражения не установлен, в 4-х люди контактировали с заболевшими.