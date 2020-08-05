Литва: каждый пятый выпускник русских школ не сдал экзамен по литовскому языку

В этом году 943 учащихся школ национальных меньшинств сдавали государственный экзамен по литовскому языку и литературе на получение аттестата зрелости. Согласно результатам, 20,8 процентов из них экзамен не сдали. Председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы Элла Канайте считает, что то, что каждый пятый выпускник не сдал экзамен, ненормальная ситуация.

В этом году в общей сложности этот обязательный для всех учащихся экзамен сдавали почти 17 000 выпускников. Более 1800 (10,77 процентов) потерпели неудачу, что на 200 больше, чем в прошлом году. По словам директора Национального агентства образования, на это могло повлиять то, что разрешение на сдачу экзамена было дано всем, даже на тем, кто получил отрицательную оценку в школе. По словам Руты Красаускене, в целом результаты экзамена показывают, что прорыва нет, и нужно думать о системных изменениях.

Каждый пятый не сдал экзамен

Lietuvių kalbos brandos egzaminas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Прорыва нет и в показателях выпускников школ нацменьшинств. По данным Национального агентства образования, в этом году 943 учащихся русских и польских школ сдавали государственный экзамен по литовскому языку и литературе. Около половины учеников вышеупомянутых школ пришли на экзамен с оценками в 7-8 баллов, полученными в школе: 50,7% учеников школ с польским языком обучения (в 2019 г. - 53,1%) и 47,6% школ с русским языком обучения (в прошлом году - 41,1 процента).

Как известно, максимальный балл при сдаче экзамена составляет 100. Тем временем, средняя оценка учащихся школ с польским языком обучения составила 42,6 процентных пункта, средняя оценка учащихся школ с русским языком обучения - 43,2 процентных пункта (по сравнению с 43,1 и 41,3 процентными пунктами в 2019 году соответственно).

«В этом году по одному учащемуся в польских и русских школ удалось получить высшую оценку - 100 баллов. Это 0,2 процента от всех учащихся в этой группе, тем временем в прошлом году только один учащийся из школы с польским языком обучения получил сотку - в этом смысле результаты учеников из школ с языками обучения национальных меньшинств улучшились», - отмечает положительную тенденцию в интервью LRT.lt представитель Национального агентства образования Гинтаутас Дулскас.

Тем не менее, в этом году 20,8 процента учащиеся русских школ и 19,2% выпускников польских школ не сдали государственный экзамен по литовский язык и литературу. В прошлому году эти показатели были 24,7 и 20,9 процента соответственно.

Э.Канайте: это ненормальная ситуация

Lietuvių kalbos brandos egzaminas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Несмотря на то, что в Национальном агентстве образования отмечают положительную тенденцию, председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы Элла Канайте считает, что то, что каждый пятый выпускник русских школ не сдал экзамен – ненормальная ситуация.

«То, что экзамен сдало на 4% больше учащихся – это небольшой прогресс. Все-таки каждый пятый выпускник не сдал экзамен и это ненормальная ситуация. В таком случае несдавшие могут пересдать школьный экзамен, и как правило, им это удается, они получают аттестат, но с этой оценкой они не могут поступать на бюджетные места в высшие учебные заведения», - прокомментировала для LRT.lt Э.Канайте.

По ее словам, пока еще нет данных по результатам в конкретных школах, обычно такие анализы появляются к концу августа.

«Я считаю, что надо менять систему оценивания, это минимум, что можно сделать, а если по максимуму, то надо сказать, что заставлять учеников нелитовских школ сдавать экзамен наравне с литовскими ребятами – это дискриминация. Это сказывается на поступлении наших ребят в высшие школы и таким образом они дискриминируются дальше», - добавила Э.Канайте.

Как уже писал LRT.lt, решение о введении единого экзамена по литовскому языку и литературе для всех школ в Литве было принято в 2011 году, новый порядок вступил в силу в 2013 году.

В прошлом году Национальное агентство образования подытожило результаты последних лет экзаменов по литовскому языку и литературе. Согласно этим результатам, например, стало ясно, что учащиеся школ нацменьшинств чаще совершают грамматические и синтаксические ошибки, у них фиксируются проблемы с согласованием падежей, рода, числительных, написанием длинных и кратких гласных, среди синтаксических ошибок авторы исследования выделяют проблемы с выделением вводных слов, сложноподчиненных предложений. Например, если выпускники литовских школ на экзамене за орфографию в 2019 году получали в среднем 64,1 балла, то выпускники школы национальных школ – 26,8, что касается синтаксиса – то это 43,1 и 30,7 баллов соответственно.



Экзамены по родному языку сдали успешно

В этом году в Литве 259 кандидатов сдавали экзамен по родному русскому языку, из них 99,2 процента кандидатов экзамен сдали. 24,3 процента выпускников получили высшие оценки.

727 кандидатов сдавали экзамен по родному польскому языку. 99,6 процента кандидатов экзамен сдали. Из них 26,96 процента студентов получили высшие оценки.

3 кандидата сдали экзамен по родному белорусскому языку. Все они сдали экзамен, но никто из тех, кто сдал экзамен, не получил высшие оценки.