Вильнюсские многоэтажки - бомба замедленного действия?

Предполагается, что в Вильнюсе может быть более 6 тысяч многоквартирных домов, построенных 40 лет назад. Хотя эксперты утверждают, что здания не были рассчитаны на «срок годности», считается, что без капитального ремонта такие дома могут иметь срок службы до 50 лет.

Власти Вильнюса говорят о планах по реконструкции 100 старых жилых домов ежегодно, но профессор Юозас Валивонис в интервью LRT.lt, сказал, что недостаточно просто модернизировать жилые дома, необходимо провести исследование их конструкций. И Валивонис, и муниципалитет указывают пальцем на жилтоварищества - по их мнению, именно они должны обеспечивать, чтобы дома содержались в безопасности.

Необходимые ремонтные работы не выполняются

Daugiabučiai / E. Genio/LRT nuotr.

Как сообщил порталу LRT.lt профессор Юозас Валивонис из строительного факультета Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса, при проектировании старых жилых домов не указывался срок их службы, иными словами, не уточнялось, выдержат ли они 50 или 100 лет эксплуатации.

«Среди инженеров сложилось мнение, что проект рассчитан на 50 лет, но эти 50 лет можно понять как отсутствие какого-либо серьезного ремонта. После постройки любого здания, а также после покупки автомобиля, время от времени должны проводиться ремонтные работы, инспекции», - сказал Валивонис.

Почти во всех муниципалитетах старые жилые дома ремонтируются, но, по словам Валивониса, модернизация – это утепление, возможно, замена некоторых внутренних инженерных систем или отопительных установок. Однако, по словам профессора, речь не идет о несущих конструкциях здания. По его словам, для продления срока службы зданий их необходимо проверять.

«Основные конструкции, несущая способность здания должны быть проверены - если все идет хорошо, эксплуатацию следует продолжить. <...> Экспертиза может проводиться, возможно, не по всем зданиям, возможно, выборочно, но сейчас ее нет, никто не проверяет. Возможно, одним из таких мест, где проводятся более детальные исследования, являются балконы», - сказал профессор ВГТУ.

Валивонис сказал, что должна быть процедура, по которой здание постоянно обслуживается, например, каждые пять лет детально осматриваются сооружения, а через более длительный период времени проверяется здание. По словам профессора, если здание правильно эксплуатируется и обслуживается, оно устаревает скорее морально, а не с точки зрения конструкций.

Будут ремонтировать по 100 зданий ежегодно

Daugiabučiai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Вильнюсский городской муниципалитет подсчитывает, что из более чем 7 тысяч многоквартирных домов в столице около 6 тыс. могли быть построены до 1980-х годов. Стасе Кведарене, руководитель подразделения по надзору за муниципальным строительством, сообщила порталу LRT.lt, что завершено около 260 проектов по ремонту многоквартирных домов, что составляет около 7 процентов всех модернизированных жилых домов.

«В настоящее время в Вильнюсе расчитывается более 7 тысяч жилых домов, у нас нет информации о том, сколько из них были построены более 40 лет назад. Однако, учитывая, что строительство спальных районов в Вильнюсе, где преобладали многоквартирные жилые дома, было интенсивным до середины 1980-х годов, в Вильнюсе, вероятно, около 6000 таких зданий», - говорит С. Кведарене.

По ее словам, планируется, что около 100 многоквартирных домов будут ремонтироваться в Вильнюсе ежегодно.