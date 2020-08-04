С сегодняшнего дня возобновлена работа пункта пограничного контроля Лаворишкес - Котловка, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Он был закрыт в марте, когда вступил в силу карантин. До сих пор границу Литвы и Белоруссии можно было пересечь в трех пунктах - Мядининкай, Шальчининкай и Райгардас. Возобновление работы пункта в Лаворишкес позволит уменьшить очереди на границе, но не избавиться от них.

Глава Службы охраны госграницы Рустам Любаев говорит, что грузовые потоки выросли и инфраструктура к этому не готова, поэтому очереди неизбежны.