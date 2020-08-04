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2020.08.04 18:15

Neflix снова будет снимать сериал в Литве

LRT.lt2020.08.04 18:15
„Netflix“
„Netflix“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Один из самых популярных стриминговых видеосервисов в мире Neflix снова будет снимать сериал в Литве. Однако, по словам руководителя продюсерской компании "Dansu" Габии Сюрблите, из -за коронавируса время и объемы съемок сложно прогнозировать. 

Одной из отличительных особенностей Netflix является то, что новые сериалы выходят не по одной серии раз в неделю (как, скажем, продукция HBO), а сразу же целым сезоном в один день одновременно по всему миру на разных языках.

Netflix доступен в любой стране и работает на самых разных устройствах: смартфонах планшетах, компьютерах, телевизорах, ТВ-приставках, игровых консолях, DVD и Blu-ray плеерах.

„Netflix“
„Netflix“
„Netflix“
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
„Netflix“
# Культура

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