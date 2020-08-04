Один из самых популярных стриминговых видеосервисов в мире Neflix снова будет снимать сериал в Литве. Однако, по словам руководителя продюсерской компании "Dansu" Габии Сюрблите, из -за коронавируса время и объемы съемок сложно прогнозировать.

Одной из отличительных особенностей Netflix является то, что новые сериалы выходят не по одной серии раз в неделю (как, скажем, продукция HBO), а сразу же целым сезоном в один день одновременно по всему миру на разных языках.

Netflix доступен в любой стране и работает на самых разных устройствах: смартфонах планшетах, компьютерах, телевизорах, ТВ-приставках, игровых консолях, DVD и Blu-ray плеерах.