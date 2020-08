Марюс Лауринавичюс. 20 лет Путина: кровавый призрак Андропова бродит по России

Если бы я просто сказал, что то, что мы сейчас называем Россией Владимира Путина, было создано не самим нынешним российским лидером, а Юрием Андроповым, давним советским руководителем КГБ, который умер в 1984 году, многие читатели, вероятно, подумали бы, что я сошел с ума.

Однако я намерен не только сказать, но и четко показать и обосновать факты, свидетельские показания и другие данные, что хотя бы природу путинского режима следует искать во времена правления Андропова, который символизировал самые кровавые преступления КГБ.

Режим, конечно, был создан многими различными субъектами, включая Путина. Однако именно Андропов, которого также называют, например, палачом Венгерской революции, справедливо считать человеком, заложившим основы путинского режима.

Эта статья является третьей из нового цикла, начатого с LRT.lt, цель которого — развеять тени, которые все еще окружают путинский режим, который представляет огромную угрозу для Литвы, или даже мифы о нём и его природе.

В первой статье я обосновал фактами, данными исследований и свидетельскими показаниями, почему неправильно предполагать, что режим был создан самим Путиным. И почему необходимо понимать, что «авторское право» этого режима принадлежит гораздо более могущественной системе, чем сам нынешний российский лидер, системе КГБ / ФСБ, которая только что окончательно восстановила власть в России. И хотя в этом процессе восстановления КГБ / ФСБ не было ничего случайного, самого Путина можно было бы считать довольно случайным лидером, поскольку кто-то еще из КГБ мог бы стать им.

Во второй статье я раскрыл ещё один аспект биографии Путина, который до сих пор не исследовался, — его личную связь с международной террористической сетью. В той статье я также показал, что Путин был заранее подготовлен не только к любому сценарию, но и к фундаментальным изменениям в СССР. Возможно, он принимал участие в программе «Луч», готовясь к краху социалистической восточногерманской системы. И участвовал в нём не в качестве «серого, малоактивного офицера КГБ», а в качестве агента управления «С» КГБ, ответственного за нелегальную разведку.

Поэтому, возможно, было бы весьма символично начать эту третью статью с того, как Путин оценивался его бывшим реальным руководителем — начальником управления «С», легендарной «нелегальной разведки» СССР Юрием Дроздовым.

«Путин не загадка. Он самый понятный российский лидер со времен Андропова. Путин — вторая версия Андропова », цитата, с которой начинается не менее красноречивая книга Дроздова «Юрий Андропов и Владимир Путин. На пути к возрождению».

Однако, по словам самого Дроздова, эта цитата принадлежит не ему, а американскому Центру «Глобальные разведывательные новости» (Global Intelligence Update, возможно, со ссылкой на информационный бюллетень, подготовленный американской организацией «Stratfor» с таким же названием).

Я не смог найти подтверждения, что «Stratfor» когда-то писал так. Однако это не важно, более важно то, что такие слова были выбраны Ю. Дроздовым для эпиграфа его книги.

Эта книга, вышедшая в 2002 году, была оценена по-разному. Некоторые утверждают, что Дроздов и его соавтор просто искали для себя ответ на вопрос, будет ли Путин «последователем Ю.Андропова». Эта книга подтвердила, что это еще один способ создания мифа о том, что Путин именно «такой, какой есть».

Однако, с исторической точки зрения, больше всего похоже на то, что Ю.Дроздов просто использовал свои знания, чтобы предсказать будущее России.

Однако нет необходимости полагаться исключительно на Ю.Дроздова. Например, можно взглянуть на самого Путина, который не скрывает, что считает себя учеником Ю.Андропова и, возможно, даже его последователем. Можно даже вспомнить, как Путин еще до того, как он стал президентом, даже до того, как его объявили преемником Ельцина, начал последовательное и чрезвычайно активное восстановление культа Андропова.

В июне 1999 года, по случаю 85-й годовщины со дня рождения Андропова, Путин не только торжественно возложил цветы к могиле Ю.Андропова, но и представил биографию книги Роя Медведева об Андропове в руководстве ФСБ, которую он тогда возглавлял.

20 декабря того же года Путин вновь открыл мемориальную доску Андропову на здании КГБ. Доска была тайно демонтирована ночью в августе 1991 года, когда она была залита краской после переворота, и сами сотрудники КГБ боялись, что доску просто оторвут люди, жаждущие свободы и требующие перемен.

Кстати, доска была восстановлена в 1999 году на следующий день, после того как Путин произнёс ныне забытую фразу по случаю празднования службы безопасности России: «Группа сотрудников ФСБ, которой мы руководили под видом работы в правительстве, на первом этапе справляется со своими задачами»

Тем не менее, даже тогда никто не знал, что «второй вариант Андропова» приходит к власти в России.

Однако культ Андропова создавался изо всех сил — были созданы книги, сняты фильмы, и присуждены премии и стипендии Андропова, а в 2004 году, в связи с 90-летием со дня рождения и 20-й годовщины смерти Андропова, в России был воздвигнут памятник Ю. Андропову высотой 3 метра. Правда не в Москве, а в столице Карелии Петрозаводске, где Андропов был первым секретарем коммунистической молодежи до Второй мировой войны.

Исследователь Джули Федор в своей книге «Россия и культ государственной безопасности: чекистская традиция от Ленина до Путина» („Russia and the Cult of State Security: The Chekist Tradition From Lenin to Putin“) даже упоминает такую цитату из того же журнала ФСБ, Лубянка, «Многие идеи Андропова, начиная с 1991 года, были забыты из-за политических обстоятельств того периода; но сейчас самое время вернуться к этим идеям».

Действительно ли Путин вернулся к идеям Андропова? Я приведу лишь несколько примеров.

Аркадий Вольский, один из близких соратников Андропова, постоянно подчеркивал, что административная реформа России, проведенная Путиным в 2003 году, была «заимствованной» идеей у Андропова.

Путин, как и Андропов, начал свое президентство с того, что пришел к власти в результате предполагаемой борьбы с коррупцией, или, точнее, с чистки власти. Только в случае с В. Путиным целью этих чисток стали так называемые олигархи, которых в то время считали реальной властью в России.

Теперь мы видим, в какой степени борьба Путина с коррупцией была и является реальной, и в какой степени это всего лишь форма борьбы за власть. Точно так же независимые исследователи андроповского периода говорят о бывшем главе КГБ. Даже термин «избирательное правосудие» используется таким же образом.

Всеобщая слежка и сбор так называемого «компромата» применимы не только к простым людям, но и к представителям власти, что есть также успешной реализацией Путиным идеи Андропова. Кстати, этот принцип реализован еще до официального назначения Путина, например, еще в бытность его главой ФСБ, когда он применил эту идею, скомпрометировав и тем самым сняв с должности тогдашнего генерального прокурора Ю. Скуратова, тем самым завоевав доверие семьи Ельцина.

Даже в области внешней политики Андропов имеет сходство с Путиным. Например, хотя обстоятельства совершенно разные, Андропов считал отношения с Китаем противовесом НАТО и Западу в целом.

Кстати, даже крушение малайзийского лайнера над Украиной в 2014 году, в отношении которого Россия, несмотря на явные доказательства, по-прежнему отрицает свою вину, часто, хотя вероятно не совсем сопоставимо, сравнивается с крушением южнокорейского пассажирского лайнера в 1983 году при Андропове.

Но самое главное, что так называемая «перестройка» Михаила Горбачева, которая стала прямым началом путинского режима, была не чем иным, как реализацией плана Ю.Андропова по реформированию Советского Союза.

По крайней мере, большинство литовского общества все еще считает, что «перестройка» была начата М. Горбачевым, что это был проект этого мнимого демократа и реформатора, который позже запятнал свои руки кровью невинных гражданских лиц в Баку, Тбилиси и Вильнюсе.

Однако, по крайней мере в России, давно не секрет, что Горбачев всегда был подопечным Андропова. Именно Ю. Андропов «назначил» его в 1978 году секретарем ЦК КПСС, а позже, благодаря его усилиям, М. Горбачев также стал членом Политбюро. Некоторые утверждают, что г-н Андропов четко выразил желание, чтобы Горбачев сменил его, но нет неоспоримых доказательств этого, только случайные, которые до сих пор являются предметом многочисленных споров.

Некоторые ученые говорят, что сам Горбачев, «реформатор и демократ», мог дважды стать частью системы КГБ. В 1966 году он мог быть назначен главой управления КГБ Ставропольского края, но тогдашний руководитель КГБ Владимир Семичастный не согласился на это. И Ю.Андропов рассматривал кандидатуру Горбачева на должность одного из своих заместителей в КГБ еще в 1969 году, но эта кандидатура не была одобрена Политбюро Коммунистической партии или даже тогдашним лидером СССР Л. Брежневым.

Как бы то ни было, когда Горбачев стал главой СССР в 1985 году, Николай Рыжков, еще один протеже Андропова, вскоре стал председателем Совета министров и организатором «перестройки» (до 1991 года). Именно, М. Горбачеву и Н. Рыжкову Ю. Андропов дал указание еще в 1983 году подготовить план экономических реформ. И Н.Рыжков даже не скрывал, что то, что начал Горбачев, было именно реализацией этого плана реформ.

Во времена Андропова родились известные идеи горбачевской «экономической независимости», сотрудничества и совместных предприятий с западными странами. Однако, что еще более важно, именно тогда появились группы молодых реформаторов, которые, как будто в результате революционных изменений в Советском Союзе, по сути, захватили экономическую власть в России, когда президентом был уже Ельцин.

В первой статье этого цикла я упомянул, что у этих «молодых реформаторов», а именно их лидеров Анатолия Чубайса и Егора Гайдара, которые сыграли действительно важную роль в построении якобы демократической России и можно сказать спасли Путина, даже был свой куратор в течении периода «перестройки» из КГБ — полковник Сергей Кугушев.

Что еще более важно, Е.Гайдар, чей отец был офицером КГБ (официально журналистом газеты «Правда»), сам в книге «Дни поражений и побед» признает, что он был членом одной из групп экономических реформ, составленной Н.Рыжковым по указанию Ю. Андропова. И все другие «молодые реформаторы» того времени появились только потому, что это было необходимо для реализации плана реформ Андропова.

Даже Алексей Улюкаев, бывший министр экономики в путинском режиме, который был заключен в тюрьму Игорем Сечиным в 2016 году, будучи еще членом правительства, публично признавал, что план реформ Андропова не только существовал, но и деятельность «молодых реформаторов», включая его самого, контролировалась тогдашним руководителем СССР и бывшим главой КГБ.

И, кстати, даже во времена Горбачева эти «молодые реформаторы» меньше всего думали о демократии. Хотя сами они публично интерпретируют это по-разному, ложь была публично разоблачена бывшим советником В.Путина, а теперь оппозиционером режиму Андреем Иларионовым. Он утверждает, что семинары «молодых реформаторов», в которых он сам участвовал, вообще не обсуждали переход к демократии как таковой и не поднимали эти проблемы внутри группы.

Напротив, А.Иларионов цитирует даже одну статью 1990 года с красноречивым названием «Строгий курс», в которой очень антидемократические заявления были сделаны от имени тогдашней ленинградской группы «молодых реформаторов». Например, «контроль над всеми центральными СМИ», которые, как говорят, необходимы для экономических реформ.

С другой стороны, Н.Рыжков и некоторые из товарищей по реформе Н.Горбачева позже утверждали, что поддерживали его только примерно до 1987 года, когда он якобы отказался от курса Андропова.

Однако неясно, кто на самом деле отказался от этого курса — Горбачев или Рыжков и его товарищи. Потому что нет четкого документа, на основании которого можно было бы сформулировать, каким именно был план реформы СССР, задуманный Ю. Андроповым.

Часто говорят, что это очень похоже на нынешнюю китайскую модель: диктатура с частичной рыночной экономикой. Отличается ли путинская Россия от этой «китайской модели»? И даже если план Андропова несколько видоизменился, дает ли это реальную причину не считать Андропова крестным отцом путинской России, зная все остальные обстоятельства?

Кстати, одним из наиболее реалистичных кандидатов в преемники Б. Ельцина, как я уже упоминал в первой статье этого цикла, был Евгений Примаков. И он не только один из ближайших товарищей Ю. Андропова, но и исполнитель реформ М. Горбачева, по словам самого М. Горбачева.

Другой очень близкий помощник Ю. Андропова, Георгий Шахназаров, также оставался полностью преданным М. Горбачеву. В этой команде было большое количество членов бывшей команды Ю. Андропова.

Александр Коржаков, бывший офицер личной охран Андропова, стал главой службы безопасности Ельцина, а затем одним из самых влиятельных деятелей КГБ в демократической России Ельцина.

Однако самое важное, что именно в конце реформ Горбачева, на которые он был вдохновлен Ю.Андроповым, еще до распада СССР был утвержден конкретный план, разработанный КГБ, который стал прямой основой для создания Путинской России. А близкие товарищи Ю. Андропова из самого КГБ внесли большой вклад в разработку и реализацию этого плана.

Но об этом — в следующий раз.

