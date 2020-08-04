Министр обороны утверждает, что в Литве обсуждается возможность создать третий полигон. В эфире Радио LRT Раймундас Кароблис сказал, что целесообразно создавать его в северной части страны, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

По словам министра, пока передовым силам войск США и НАТО для учений достаточно полигона в Пабраде, однако литовским военным для учений приходится довольствоваться меньшей территорией.

По словам министра, при выборе места для полигона будет учитываться в том числе и ситуация в Калининградской области. Здесь вчера стартовали российские военные учения «Океанский щит-2020», в которых задействованы более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты.

Военный обозреватель Дарюс Антанайтис говорит, что дополнительный полигон Литве был нужен еще 5 лет назад, это позволит выполнять обязательства перед союзниками и обеспечить безопасность Литвы.