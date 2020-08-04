Шесть лучших пляжей Балтийского моря

Балтийское море не такое теплое, как Средиземное или Эгейское, но пляжи, которые тянутся вдоль него, вероятно, самые широкие, самые дикие и самые песчаные во всей Европе. Даже в летнюю жару вы можете быть уверены, что никто случайно не наступит на ваш замок из песка. Emerging Europe предлагает шесть лучших пляжей в Балтийском море.

Нида, Литва

Nida, Lithuania / Shutterstock

Куршская коса образовалась около 5 тысяч лет назад. Это объект наследия ЮНЕСКО, простирающийся от Клайпеды в Литве до Калининграда в России - это один из немногих объектов наследия ЮНЕСКО, который разделен между двумя странами.

Emerging Europe пишет, что на Куршской косе вы найдете не только самые большие песчаные дюны в Европе, но и самый уникальный литовский курорт - Ниду, известную своими уникальными деревянными домами. В конце 19 в - начале 20 в. века здесь селилась колония художников, а лауреат Нобелевской премии Томас Манн здесь также имел свой собственный летний домик.

Мандъяла, Эстония

Kuresarė, Sarema / Pixabay nuotr.

Остров Сааремаа славится самыми красивыми песчаными пляжами в Эстонии, особенно участком от Мандъялы до Ярве, который находится примерно в 10 км от столицы острова Курессааре. Море возле Мандъялы очень мелкое, поэтому вода здесь быстро прогревается. Побережье окружено покрытыми соснами песчаными дюнами. Это место особенно популярно среди гребцов и любителей кайтинга.

Лучший песчаный пляж в парке находится недалеко от города Везаус - вода здесь такая же чистая, как в Эгейском море. Только не ожидайте, что тут будет тепло, как это один из самых северных пляжей в Эстонии.

Национальный парк Лахемаа, Эстония

Лахемаа является одним из наиболее важных охраняемых районов в Европе, и в обширном лесном регионе Кервема можно встретить лосей, кабанов, бурых медведей, рысей, лис и других диких животных. Побережье каменистое и скалистое, каждый год тысячи лебедей отсюда улетают на юг.

Лучший песчаный пляж в парке находится недалеко от города Везаус - вода здесь такая же чистая, как в Эгейском море. Только не ожидайте, что такая же теплая - это один из самых северных пляжей в Эстонии.

Юркалне, Латвия

Jūrkalne, Latvia / Shutterstock

Практически нетронутый цивилизацией юркалнский пляж, расположенный примерно в 200 км к западу от Риги, является настоящим райским уголком для тех, кто ищет по-настоящему дикий отдых. Скалы здесь достигают 20 м в высоту, а ландшафт меняется из-за постоянной эрозии, поэтому мы вам советуем отправиться в поход и полюбоваться на окрестности. Не ожидайте, правда, что это будет очень легко – но зато вы сможете добавить прекрасные фотографии в свой фотоальбом в Instagram.

Леба, Польша

Leba, Lenkija / Pixabay nuotr.

В солнечный летний день широкий пляж из мягкого белого песка возле Лебы, к северо-западу от Гданьска, может напоминать настоящие тропики. Конечно, пока вы не погрузите свои ноги в воду. Пляж является частью национального парка, также известного как Польская Сахара.

Высокие движущиеся песчаные дюны в парке даже скрывают несколько озер, которые привлекают редкие виды птиц, таких как морские орлы, филины, бакланы и черные аисты. Мелкие озера идеально подходят для парусного спорта и виндсерфинга.

Свиноуйсьце, Польша

Svinouiscis, Lenkija / Pixabay nuotr.

Хотя Свиноуйсьце далеко не такой пустынный пляж, как другие польские пляжи, ни один список лучших курортов Балтийского моря не будет полным, если не упомянуть этот район, расположенный к северу от Щецина, недалеко от немецкой границы.

Самый широкий пляж во всей Польше с неглубоким погружением в море идеально подходит для семей с детьми, а вода здесь прогревается практически до максимальной температуры в этих широтах.

Emerging Europe