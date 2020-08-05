ФАКТЫ LRT. Коллекция Васильева покидает Национальный художественный музей. Она хранилась без соблюдения правовых актов

В конце года из Музея прикладного искусства и дизайна будет вывезена частная коллекция историка моды Александра Васильева. Собрание экспонатов, оцененное его владельцами в полмиллиарда евро, хранилось в музее 12 лет, однако аудит, проведенный Министерством культуры, установил, что это делалось с нарушением законов.

В средствах массовой информации появились сообщения, что музей якобы отрекся от А. Васильева, и что коллекцию, включающую 400 тыс. экспонатов, теперь ждет неизвестность, а также что от этого шага пострадает сам музей, который утратит свою популярность. ФАКТЫ LRT выясняют, каковы были условия хранения коллекции и почему сейчас ее вывозят.

Получал ли музей доход от частной коллекции?

Литовский национальный художественный музей не хочет признавать, что за экспонирование в своих помещениях коллекции, рассказывающей об истории моды, не платил ее собственнику ни цента, хотя он обеспечивал музею большой наплыв посетителей, – так создавшееся положение осветила газета «Обзор».

В публикации упоминается также, что именно благодаря этой коллекции в музей стекались доходы от продажи билетов, что обеспечивало ему место в тройке популярнейших музеев Литвы.

«Я бы не назвал случившееся в Литве неприятностью»

Эту статью перепечатал и портал sputniknews.lt, который неоднократно признавался Департаментом государственной безопасности как распространитель российской правительственной пропаганды. В портале подчеркивается, что руководство музея «выдворяет» историка моды.

Сообщение прозвучало и в нескольких русскоязычных порталах Балтийских стран, однако в них писалось уже о том, что Фонд А. Васильева будет искать для экспозиции новые пространства, сообщалось о возможности хранить экспозицию в Висагинасе или Даугавпилсе.

«Я бы не назвал случившееся в Литве неприятностью», - цитирует А. Васильева популярный новостной портал Латвии gorod.lv.

Aleksandras Vasiljevas / Pranešimo autorių nuotr.

Гялунас: музей – это не склад

Директор Национального художественного музея Арунас Гялунас подтвердил, что решение выселить из музейных помещений коллекцию А. Васильева было принято на основании выводов аудиторов.

«Коллекция была принята не как коллекция, а как набор ящиков»

По его словам, экспонаты, хранящиеся в государственном музее, требовалось инвентаризовать и каталогизировать.

«Коллекция была принята не как коллекция, а как набор ящиков, без каталогизации, без указания, депонируется ли она и на какой срок», - говорит директор музея. По его утверждению, менять ситуацию обязал министерский аудит: «Аудит нам настоятельно велел все привести в порядок. Фонд А. Васильева отказался проводить каталогизацию произведений. Для того, чтобы их описать, потребовалось бы, наверное, еще 5 лет, если не больше. Понимая такое положение, мы попросили, чтобы [фонд] не складировал экспонаты в музее».

По утверждению А. Гялунаса, государственный музей может либо приобретать экспонаты из частных коллекций, либо получать их в дар: «[В настоящее время] это просто складирование без оплаты аренды и на бартерной основе».

/ A. Vasiljevo kolekcijos paroda „Paryžiaus mados magai", BNS nuotr.

Кроме того, аудит констатировал, что музею недостаточно помещений для собственного фонда, поскольку за последние 30-50 лет музейная коллекция ощутимо выросла. Как утверждает А. Гялунас, если после войны у музея было всего несколько тысяч экспонатов, то в настоящее время их насчитывается уже 267 тысяч.

«Нам нужны помещения для хранения фондов, для рабочих кабинетов, для экспозиции и т. п. Если с творческой стороной у нас все обстоит хорошо, то с юридической – существуют проблемы. Приходится констатировать, что в течение последних 12 лет эти экспонаты в музее хранились нелегально», - говорил ранее А. Гялунас русской редакции портала LRT.lt.

Он подтвердил, что музей не намерен прерывать сотрудничество с Фондом А. Васильева и может продолжать организовывать выставки экспонатов этого фонда.

Arūnas Gelūnas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Бывший руководитель музея: приезжали грузовики, а что в них – никто не знает

Бывший директор Национального художественного музея, искусствовед Ромуалдас Будрис, во времена которого и был подписан договор о хранении коллекции А. Васильева, признает, что поначалу такое сотрудничество действительно было музею выгодно. По его словам, близилась даже договоренность о том, чтобы со временем коллекция А. Васильева перешла в собственность музея, но потом возникла напряженность.

«Вначале мы просто впустили, он сослался на нехватку времени, и договорились списаться [позже]»

«Что он хранит, музею не сообщалось. Иногда приезжали грузовики, и никто не знал, что он выгружает. Думаю, что музей, [требуя каталогизировать экспонаты], поступает правильно», - сказал Р. Будрис.

По словам бывшего директора музея, в соответствии с подписанным договором, А. Васильев и не должен был получать доход от продажи билетов. Сначала коллекцию планировалось каталогизировать, но это так и не было сделано.

«Вначале мы просто впустили, он сослался на нехватку времени, и договорились списаться [позже]. Когда уже должен был описать экспонаты, находящиеся в коллекции, то не согласился. <...> Дали ему шкафы для складирования экспонатов, он начал говорить, что это его шкафы», - рассказывает бывший директор музея о возникавших проблемах.

По его утверждению, в такой ситуации можно было бы или подарить экспонаты музею или оставить надежду, что бюджетное учреждение приютит частную коллекцию, даже не зная, что в ней находится.

/ A. Vasiljevo kolekcijos paroda „Paryžiaus mados magai", BNS nuotr.

Коллекция не сделала музей популярнейшим в Литве

В публикации газеты «Обзор» пишется также, будто бы экспозиция Фонда А. Васильева сделала музей одним из самых популярных в Литве.

Представители столичного туристического агентства «Go Vilnius» даже не включают этот музей в список популярнейших музеев города.

«С учетом заинтересованности людей (из Литвы и из-за рубежа), посещающих информационно-туристические центры Вильнюса, можем утверждать, что в Вильнюсе популярнейшими музеями, достопримечательностями являются замок Гядиминаса, дворец правителей ВКЛ и музей оккупации и борьбы за свободу. Также быстро растет известность и популярность музея МО», - сообщается в полученном ответе.

Руководитель Национального художественного музея А. Гялунас считает, что искусство – это не спорт, в котором надо бороться за призовое место. Не согласен он и с утверждением, что отъезд коллекции лишит музей значительной части доходов. А. Гялунас обращает внимание на то, что музей предоставил коллекции ценные помещения, работники музея присматривали за экспонатами и реставрировали их.

/ A. Vasiljevo kolekcijos paroda „Paryžiaus mados magai", BNS nuotr.

«Это личное мнение пишущего. Аренда недвижимого имущества, складирование в Старом городе принесли бы нам больше доходов», - так он реагирует на тот факт, что этим случаем воспользовались в пропагандистских целях. Директор музея утверждает, что в настоящее время особой популярностью пользуется выставка, посвященная украинской истории, в музее постоянно действуют другие выставки, и невозможно сказать, что больше привлекает посетителей – коллекция А. Васильева или другие мероприятия.

Paroda „Ukrainos civilizacijos. Nuo Tripolės kultūros, skitų aukso iki Maidano“. / E. Blaževič/LRT nuotr.

Он также сказал, что не считает, будто от вывоза коллекции музей станет менее ценным.

«Будут проводиться выставки – как художественные, так и дизайнерские. В планах – поработать с дизайнерскими коллекциями, пригласить много молодых дизайнеров. У нас много планов. За 30 лет появились и прославились дизайнеры литовского костюма, - говорит он и перечисляет имена современных литовских модельеров. – Это солидные авторы, работы которых никто не показывал, и не понятно почему. Хочется их экспонировать».

Taikomosios dailės muziejus / BNS nuotr.

Фонд А. Васильева: экспонаты будут вывезены в конце года

Как сообщила русской редакции портала LRT.lt руководитель Фонда Александра Васильева Альма Пуоджюкайтене, сотрудничество с Литовским национальным художественным музеем велось на протяжении 12 лет. За это время было подготовлено 12 временных и 3 постоянные экспозиции.

«В будущем мы планируем продолжать проведение совместных экспозиций», - сказала она.

Комментируя то, что договор о сотрудничестве и хранении экспонатов в музее не был продлен, А. Пуоджюкайтене подчеркнула, что в Литве хранилось около 80 проц. коллекции фонда, а общая ее стоимость составляет не менее полумиллиарда евро.

«Сотрудничество между музеем и Фондом основывалось на соглашении между двумя юридическими лицами, и после его расторжения и без нахождения взаимоприемлемого решения, оно не будет продлено, - поясняет она. – Экспонаты должны быть демонтированы к концу этого года».

/ A. Vasiljevo kolekcijos paroda „Paryžiaus mados magai", BNS nuotr.

«В настоящее время мы ищем помещения для хранения коллекции. Основные требования к помещению – оно должно быть сухим, вентилируемым, с регулируемым климатом, с подходящим освещением и доступное [в плане логистики – LRT.lt]. Я думаю, что мы обязательно найдем такое помещение в Вильнюсе. Дом А. Васильева [в Вильнюсе – LRT.lt] не приспособлен для хранения коллекции как из-за его размера, так и из-за материально-технических условий, необходимых для фонда, так как Фонд организует около 15-20 выставок в год по всему миру. Поэтому коллекция должна не просто где-то храниться, но в удобном для работы при комплектации выставок месте».

По словам А. Пуоджюкайтене, сам А. Васильев отреагировал на прекращение сотрудничества следующим образом:

«Конечно, эта новость не была приятной, но у каждого контракта есть начало и конец. Возможно, это станет стимулом и первым шагом к созданию А. Васильевым собственного Музея моды».

Альма Пуоджюкайтене констатировала, что в данный момент Фонд проводит 8 выставок: по одной – в России и Эстонии, две – в Латвии и четыре – в Литве.

ВЕРДИКТ

Манипуляция

Хотя в некоторых средствах массовой информации вывоз коллекции Фонда А. Васильева из помещений Национального художественного музея освещался как несправедливый по отношению к историку моды, представители музея подтвердили, что это сделано на основании выводов аудита, проведенного Министерством культуры. О проблемах, связанных с хранением официально не каталогизированной коллекции, говорят и бывший, и нынешний руководитель музея. Кроме того, как выяснилось, нельзя утверждать, будто выставки из коллекции А. Васильева способствуют популярности музея или привлекают большую часть прибыли.