Науседа: возможно придется вернуться к закрытию границ

Президент Литвы говорит, что с ухудшением обстановки, возможно, придется вернуться к закрытию границ, но это решение страны ЕС должны принять сообща. По словам Гитанаса Науседы, пока контроль - это самоизоляция прибывающих из -за рубежа, что отпугивает от активных путешествий, но не исключено, что следующим этапом ограничений станет реальный пограничный контроль, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Президент считает, что ответственные ведомства должны тщательно следить за обстановкой и оперативно на нее реагировать.

Вопрос о контроле границ должен быть следующим этапом, и он требует общеевропейских решений. (...) Мы наблюдаем ужесточение внутреннего режима во многих государствах ЕС, вполне вероятно, что к этому вопросу снова придется вернуться", - сказал Г. Науседа журналистам в Бирштонасе.

Он также сказал, что обязательная сейчас в Литве самоизоляция для прибывающих и из определенных стран действует как косвенный контроль границ.

"На мой взгляд, у нас сейчас есть налаженный механизм применения инструмента карантинации", - прокомментировал президент ситуацию в стране.

Сегодня президент со своей командой находится в Бирштонасе. Здесь Гитанас Науседа встретился с 8 мэрами окрестных районов, интересовался речным судоходством, обсуждал возможности развития туризма. Президент констатировал, что главная река страны мелеет, судоходство по ней невозможно, но инвестиции в углубление русла, вложения в инфраструктуру берегов могут его возродить. Также глава государства высказался и о проблемах самоуправлений.

Гитанас Науседа говорит, что им не хватает внимания и помощи со стороны министерств здравоохранения, образования, науки и спорта. Например, районным лечебным учреждениям до сих пор не компенсированы расходы на приобретение средств защиты от коронавируса. Гитанас Науседа сказал, что не оставит проблему без внимания. Президент уже работал в Утянском, Тельшяйском, Марьямпольском регионах.