В Вильнюсе - выставка о минералах из собраний Библиотеки Академии наук имени Врублевских

В Вильнюсе, в Центре исследований природы на улице Академийос, можно увидеть национальные камни 29 стран и книги о минералах и горных породах из собраний Библиотеки Академии наук имени Врублевских.

Решение о том, какой камень является национальным принимают ученые, правительства, а иногда это следствие традиции, общей установки народа. В Литве национальный камень вовсе не янтарь, как можно было предположить, а кремень. Так решили на съезде геологов в 2015 году.

По словам профессора Гедиминаса Мотузы, кремень – местный камень, он был и остается важным матариалом для изготовления различных орудий. В Польше кремень также является первым национальным камнем, а второй – ярко зеленый вариант халцедона. Эстонцы выбрали известняк, из которого построен практически весь Старый город Таллинна.

В Норвегии национальный камень - ларвикит, названный так по местности возле Осло. Этот камень - доходная статья экспорта. Любопытно, что янтарь национальным камнем выбрали жители Германии и Румынии. А алмаз вообще камень трех стран – ЮАР, Намибии и Нидерландов. В первых двух странах его добывают, а в третьей из алмазов делают бриллианты.

Нефрит воспринимается в мире как китайский камень, который использовался в этой стране не одну тысячу лет, а национальным камнем его назвали в Новой Зеландии. О других парадоксальных и интересных случаях можно узнать на выставке в Центре исследований природы.