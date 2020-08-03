Для прибывающих из Франции в Литву - обязательная изоляция

С 3 августа вводится обязательная двухнедельная самоизоляция для людей, прибывающих в Литву из Франции.

В целом в списке стран, по прибытии из которых требуется изоляция, с понедельника будет 12 государств – из Франции и Австрии – пока разрешается прибывать и иностранцам.

Иностранцам будет запрещено прибывать из Испании, Швеции, Бельгии, Португалии, Румынии, Чехии, Болгарии, Люксембурга, Хорватии и Мальты.

В список попадают страны, в которых показатель заболеваемости коронавирусом составляет 16 случаев на 100 тыс. человек за последние две недели.