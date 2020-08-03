От 500 до 1500 евро: в выходные полиция оштрафовала два десятка человек за отказ носить маски

В выходные дни, когда вступило в силу обязательство носить маски в общественном транспорте, торговых и развлекательных заведениях, полиция оштрафовала более двух десятков человек за несоблюдение этого требования. Отказ от ношения защитных масок, когда это обязательно, может повлечь за собой штраф в размере от 500 до 1500 евро.

Представители крупных розничных сетей говорят, что большинство покупателей следовали новому предписанию, крупных инцидентов не было, а продажи масок в некоторых местах выросли в несколько раз.

Ревита Янавичюте, главный специалист отдела коммуникаций департамента полиции, сообщила BNS, что в субботу было составлено 23 протокола об административных правонарушениях из-за несоблюдения требований по применению мер безопасности.

«Возможно, было больше сообщений, но люди были только предупреждены, а не наказаны», - сказал Р. Янавичюте.

Торговцы говорят, что большинство покупателей выполняли требование носить маски.

Рената Кершене, представитель розничной сети Rimi, сказала, что некоторым клиентам все еще нужно напоминать надеть маску.

«Достаточно сказать: подавляющее большинство покупателей имеют маски и надевают их или покупают прямо здесь, в информационных кассах или в ближайших аптеках», - сказала она.

По словам Р. Кершене, в магазинах Rimi было всего несколько случаев, когда люди без масок, которых просили позаботиться о них, решили вообще не делать покупки - они просто покинули магазин.

Также несколько покупателей пытались иначе разрешить ситуацию и прикрыть лицо курткой или свитером, но, заметив, что такое решение не подходит, они купили защитное средство.

«Первый день прошел гладко, мы не зафиксировали никаких инцидентов или проблем», - сказала директор департамента коммуникаций и корпоративных отношений Maxima Эрнеста Дапкене.

Пресс-секретарь Norfa Дарюс Рилишкис сказал BNS, что продажи масок удваивается каждые выходные по сравнению, например, с прошлым вторником.

Насколько ему известно, в магазинах Norfa не было инцидентов, связанных с ношением масок.

С субботы обязательное ношение масок вернулось в магазины, аэропорты, общественный транспорт, места отдыха и развлечений, государственные и муниципальные учреждения, учреждения и компании, предоставляющие услуги. Невыполнение этого требования наказывается штрафом.