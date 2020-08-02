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2020.08.02 18:09

В Белоруссии митинги Тихановской собирают тысячи людей

Радио «Cвобода»2020.08.02 18:09
Svetlana Tichanovskaja
Svetlana Tichanovskaja / AP nuotr.

В Белоруссии, где до выборов президента остаётся неделя, продолжается предвыборное турне кандидата в президенты Светланы Тихановской. Жена популярного блогера Сергея Тихановского, который сейчас находится под стражей, рассматривается сейчас как главный соперник президента Александра Лукашенко.

Тихановская посещает различные города страны и проводит предвыборные пикеты, на которые собираются сотни, а иногда - тысячи людей. Как правило, она выступает вместе с жёнами двух незарегистрированных кандидатов в президенты - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Штабы трёх кандидатов объединили усилия. Бабарико после начала кампании был арестован и сейчас находится в СИЗО, Цепкало уехал из Белоруссии, опасаясь преследования - сообщается, что он был в Москве, а сейчас находится в Киеве.

Светлана Тихановская в случае победы на выборах обещает через полгода провести новые выборы с участием всех кандидатов.

Накануне Тихановская встретилась с избирателями в Гродно.

В воскресенье в Барановичах, по оценкам наблюдателей, на митинг пришли более 7 тысяч человек.

Прозвучали призывы освободить политзаключённых, в том числе местного жителя Игоря Лосика, основателя популярного паблика и телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Тысячи людей собрались также на митинг в Бресте.

30 июля на митинг Тихановской в Минске пришли, по данным МВД, более 18 тысяч человек, по данным наблюдателей более 60 тысяч. Ещё один митинг в столице Белоруссии планируется провести 6 августа.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Зарегистрированы 5 кандидатов, в том числе президент Александр Лукашенко, который правит страной с 1994 года. Лукашенко почти не проводит предвыборных мероприятий, однако в последнее время активно встречается с сотрудниками правоохранительных органов и военными.

Наблюдатели отмечают высокую посещаемость предвыборных акций оппозиции - беспрецедентную для новейшей истории Белоруссии.

Кампания проходит также на фоне обострения отношений между Минском и Москвой.

Лукашенко ранее заявлял о вмешательстве во внутренние дела и выборы со стороны России и Польши. Каких-либо деталей вмешательства он не привёл, сказав лишь, что "оппоненты действующей белорусской власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно". По словам Лукашенко, за оппозиционными кандидатами "стоят кукловоды".

Радио Свобода

Svetlana Tichanovskaja
Svetlana Tichanovskaja
Svetlana Tichanovskaja
1 / 1AP nuotr.
Svetlana Tichanovskaja
# Белоруссия# Беларусь# Лукашенко# выборы

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