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2020.08.02 13:26

Лукашенко считает, что у задержанной группы были "иные цели"

Радио «Cвобода»2020.08.02 13:26
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

Белорусская прокуратура санкционировала в отношении 33 задержанных граждан России меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил ТАСС со ссылкой на белорусские официальные источники. Российское агентство обратило особое внимание на слова президента Белоруссии о том, что его страна открыта для взаимодействия с Россией по делу о задержанных гражданах РФ.

Как передаёт белорусское агентство БЕЛТА, Александр Лукашенко принял председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича и заслушал их доклады о ситуации с задержанными россиянами.

Лукашенко назвал "интересными" многие факты, приведённые в докладах обоих руководителей – КГБ и Следственного комитета. Он отметил, что "приумолкли и старшие братья", якобы посылавшие задержанную группу в Стамбул. По словам Лукашенко, "никакого Стамбула не было и быть не могло". Президент Белоруссии считает, что у задержанной группы были, как он выразился, "иные цели". Он подчеркнул, что задача следователей – выяснить эти цели.

Президент Белоруссии констатировал, что задержанные 33 человека – это, как ему доложили, только первая группа из 180 или 200 человек, которую планировалось перебросить в Белоруссию.

Ранее в субботу сообщалось, что руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов оценил показания задержанных россиян как "непоследовательные". Как сообщало агентство БЕЛТА со ссылкой на слова Агафонова, все 33 задержанных были допрошены. В их показаниях следователи нашли противоречия. В частности, 11 человек сказали, что планировали лететь из Белоруссии в Венесуэлу, 15 – в Турцию, два – на Кубу, один – в Сирию. Один человек, как утверждается, не знал, куда летит. Трое от показаний отказались. "Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов", – подчеркнул Агафонов.

Следователь подтвердил, что россияне имели на руках билеты в Стамбул на 25 июля. Однако, по словам Агафонова, лететь они туда не собирались, а наличие билетов говорит об организации алиби.

Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
1 / 1AP nuotr.
Aliaksandras Lukašenka
# Белоруссия# Беларусь# Лукашенко# Россия

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