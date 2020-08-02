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2020.08.02 13:19

Глава ВОЗ призвал готовиться к "затяжной" пандемии

Радио «Cвобода»2020.08.02 13:19
Koronavirusas
Koronavirusas / AP nuotr.

Пандемия коронавирусной инфекции может принять "затяжной" характер, а её эффекты могут ощущаться на протяжении ближайших десятилетий, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Чрезвычайный комитет ВОЗ собрался 1 августа, чтобы оценить ситуацию спустя шесть месяцев после того, как вспышка коронавирусной инфекции в Китае была объявлена международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Это произошло в конце января. Ряд экспертов и политиков – в том числе президент США Дональд Трамп – подвергали ВОЗ критике за слишком медленную, по их мнению, реакцию на развитие эпидемии. Глава ВОЗ в субботу заявил, что чрезвычайная ситуация была объявлена в момент, когда за пределами Китая не умер ещё ни один человек.

Сейчас число жертв, по подсчетам института Джонса Хопкинса, во всём мире превысило 680 тысяч, а число инфицированных приближается к 18 миллионам. Пандемия была объявлена в начале марта, когда вирус стал быстро распространяться в Европе.

Карантинные меры, введённые в большинстве стран мира в марте, в мае – июне были ослаблены после некоторого замедления роста числа новых инфицированных. В ряде стран, однако, коронавирус в последнее время начал вновь быстро распространяться. Возвращаются и ограничения. В Мельбурне – втором по численности населения городе Австралии – людям без уважительных причин запретили выходить из дома с 8 вечера до 5 утра. Такой режим должен продлиться шесть недель. Ряд ограничений был вновь введён на этой неделе в некоторых регионах Испании и Великобритании.

Экономики США и Европы во втором квартале пережили рекордное падение – как правило, более 10 процентов ВВП по отношению к первому кварталу и ещё больше – к предыдущему году.

В России за минувшие сутки выявили 5427 инфицированных коронавирусом. Это число почти не меняется в последние дни. Умерли за сутки, по официальным данным, 70 больных COVID-19. За всё время эпидемии в России было выявлено более 850 тысяч инфицированных, коронавирус признан главной причиной смерти более 14 тысяч человек.

В ряде стран идут испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Российский институт имени Гамалеи на днях сообщил, что клинические испытания завершены, готовится её регистрация, а вакцинация может начаться уже в октябре.

Радио Свобода

Koronavirusas
Koronavirusas
Koronavirusas
1 / 1AP nuotr.
Koronavirusas
# В мире# коронавирус# карантин# США# Европа

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