Мини-сериал "Чернобыль" удостоен премии BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) признала "Чернобыль" лучшим мини-сериалом. Фильм о взрыве реактора на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года победил в семи номинациях из четырнадцати возможных.

Британский актёр Джаред Харрис получил "Бронзовую маску" за "лучшую мужскую роль" – он сыграл академика Валерия Легасова. Престижные награды достались и режиссёру Йохану Ренку, композитору Хильде Гуднадоттир, художнику по костюмам Одиль Дикс-Миро. Монтаж, декорации, работа осветителей и операторов "Чернобыля" также отмечены британскими академиками.

В ходе церемонии, организованной и проведённой дистанционно из-за пандемии, было вручено 26 наград. Среди них, как сообщает Би-би-си, специальная премия британскому актеру и продюсеру Идрису Эльбе. Известный по фильмам "Лютер" и "Прослушка" Эльба отмечен британской академией "за актерское мастерство и продвижение новых талантов".

Радио Свобода