Украина готовит запрос к Белоруссии об экстрадиции задержанных "боевиков"

Генеральная прокуратура Украины готовит запрос к Белоруссии об экстрадиции 28 задержанных под Минском "боевиков, подозреваемых в причастности к террористической организации".

Офис генерального прокурора Украины обратился к Генеральной прокуратуре Белоруссии с запросами о временном аресте лиц, которые были задержаны белорусскими правоохранительными органами 29 июля. 28 лицам, из которых девять граждан Украины, объявлено, что они подозреваются в принадлежности к террористической организации. Украина намерена требовать выдачи этих лиц для привлечения их к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

Ранее в пятницу сообщалось, что Белоруссия передала Киеву список задержанных 29 июля под Минском россиян, у части из которых есть украинское гражданство. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, украинская сторона проверяет их на причастность к боевым действиям в Донбассе на стороне сепаратистов.

Кулеба не уточнил точное число задержанных в Белоруссии украинцев, но отметил, что их не семеро, как сообщалось ранее.

29 июля стало известно, что белорусские спецслужбы задержали более 30 россиян. СМИ писали, что они, предположительно, являются бойцами так называемой "частной военной компании Вагнера". Следственный комитет Белоруссии подозревает их в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов. Журналисты также предположили, что задержанные могли направляться транзитом через Минск в Судан или Ливию для участия в боевых действиях.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они ехали транзитом в Стамбул в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту. Мезенцев также добавил, что задержанные намеревались вылететь в Стамбул 25 июля, но опоздали на рейс из аэропорта Минска. После этого они заселились группой в санаторий. На кадрах задержания виден бланк о заселении, согласно которому номер забронирован до 30 июля.

Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Москву в "грязных намерениях". Госдума и Совет Федерации России заявили, что не заинтересованы в дестабилизации обстановки в Белоруссии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал безосновательным задержание российских граждан. Действия Минска, по его словам, не укладываются в параметры союзнических отношений. "Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены", – подчеркнул Песков.

Радио Свобода