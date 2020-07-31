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2020.07.31 15:35

Литва: изоляция обязательна по возвращении из 12 стран

BNS, LRT.lt2020.07.31 15:35
Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedra
Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedra / AP nuotr.

С понедельник вводится обязательная двухнедельная самоизоляция для людей, прибывающих в Литву из Франции, сообщила в пятницу главный эпидемиолог Лорета Ашоклене.  

В целом в "черном списке" стран, по прибытии из которых требуется изоляция, с понедельника будет 12 государств – из Франции и Австрии – еще разрешается прибывать и иностранцам.

Иностранцам будет запрещено прибывать из Испании, Швеции, Бельгии, Португалии, Румынии, Чехии, Болгарии, Люксембурга, Хорватии и Мальты.

По словам Л. Ашоклене, вопрос Мальты может измениться, поскольку анализируется влияние заболевших нелегальных мигрантов на показатели страны.

В список попадают страны, в которых показатель заболеваемости коронавирусом составляет 16 случаев на 100 тыс. человек за последние две недели.

Л. Ашокелене утверждает, что в Польше показатель заболеваемости составляет 15,7 случая на 100 тыс. жителей, поэтому вероятно, что в следующую пятницу она будет внесена в список затронутых вирусом стран.

"В перспективе мы слышим, что у них регистрируется все больше заболевших, нужно следить за ситуацией, но показатель на пределе", – сказала она.

Эпидемиолог утверждает, что если количество случаев в Польше будет расти быстро, то она может попасть в список еще раньше.

Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedra
Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedra
Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedra
1 / 1AP nuotr.
Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedra
# Литва

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