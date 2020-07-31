"Боевиков Вагнера" в Беларуси восприняли как предвыборный трюк властей

Белорусы привыкли к фейкам о дестабилизации ситуации в стране перед выборами, поэтому к сообщению КГБ о задержании российских наемников под Минском эксперты и политики относятся с большим скепсисом.

Утром в четверг, 30 июля Центризбирком (ЦИК) Беларуси ознакомил кандидатов в президенты с новыми правилами проведения предвыборных мероприятий - теперь они, как и обычные митинги, будут проходить с охраной милиции и использованием ограждений.

Как сообщил журналистам кандидат в президенты, лидер движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, на заседании ЦИК госсекретарь Совбеза Андрей Равков рассказал, что в Беларуси находятся около 170 иностранных боевиков, обученных подрывной деятельности, и есть угроза провокаций во время массовых акций. Другой кандидат, глава "Белорусской социал-демократической Грамады" Сергей Черечень, добавил, что если о провокациях предупредили, то они будут.

После заседания ЦИК Андрей Равков заявил, что в отношении задержанных накануне в Беларуси 33 граждан России, якобы являющихся наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера, заведено уголовное дело. Они обвиняются в подготовке террористических актов.

Наемники из РФ и выборы в РБ

Накануне новость о задержании, как было сказано, "33 боевиков российской частной военной компании Вагнера", которые якобы намеревались дестабилизировать обстановку в Беларуси в период выборов президента, растиражировали госСМИ. Вечером того же дня действующий президент Александр Лукашенко провел экстренное заседание Совбеза.

В телеотчета о нем был показан фрагмент, в ходе которого глава КГБ Валерий Вакульчик доложил Лукашенко, что речь идет именно о "боевиках ЧВК Вагнера". Лукашенко в ответ поручил "обратить внимание на безопасность проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией".

Телеканал Беларусь 1 показал запись камеры наблюдения одной из столичных гостиниц, на которой видно, как какие-то мужчины с вещами идут в фойе 25 июля в 03:32 ночи; а потом - фрагмент оперативной съемки задержания группы лиц утром 29 июля в санатории "Белорусочка" под Минском. Далее были показаны российские паспорта задержанных. Российское посольство в Twitter подтвердило, что им от Главного консульского Управления МИД РБ "получено официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России".

А поздно вечером 29 июля стало известно, что задержан политтехнолог Виталий Шкляров, гражданин России и США. По сообщению телеканала ОНТ, Шкляров якобы "контролировал политическую активность блогера Сергея Тихановского", "внедрял в предвыборные штабы кандидатов своих агентов и мобилизовал вокруг Тихановского протестный электорат". Утром 30 июля супруга блогера, кандидат в президенты Светлана Тихановская заверила журналистов, что не знает Шклярова и что "с Сергеем он не работал".

Реакция в СМИ и соцсетях

Как только появилось сообщение о задержании, как утверждали власти, боевиков ЧВК Вагнера, эксперт аналитического центра пропрезидентского ОО "Белая Русь" Петр Петровский написал в Facebook: "После задержаний Вагнера понятны хозяева некоторых альтернативных кандидатов". В свою очередь, политолог Валерий Карбалевич считает, что власти напуганы массовостью митингов Тихановской и решили сбить эту волну.

Многие блогеры обратили внимание на то, что, согласно версии госСМИ, наемников-вагнеровцев вычислили благодаря плохой маскировке: "Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания". На tut.by вышел материал "Женщины очень ждали их на дискотеке", в котором постояльцы санатории "Белорусочка" поделились своими впечатлениями о якобы проживавших там вагнеровцах.

Эксперты: История с вагнеровцами не убедила белорусское общество

Арсений Сивицкий, директор минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований в интервью DW не исключил, что официальная версия может иметь под собой основание. По мнению эксперта, таким способом Кремль может добиться углубления застопорившейся интеграции Беларуси и России, "заставив капитулировать Лукашенко или заменив его марионеточным правительством". Сивицкий при этом признал, что "история показалась неубедительной белорусскому обществу, и это связано, в первую очередь, с кризисом доверия к власти и, соответственно, к государственным источникам информации".

Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич в этой связи добавил: "В Беларуси привыкли к тому, что власти каждые выборы пытаются манипулировать общественным сознанием, запуская откровенную дезинформацию". По словам политолога, у белорусов нет надежных свидетельств случившегося, и если действительно задержаны вагнеровцы, то "мы не знаем, для чего эти люди вообще находились в стране".

Казакевич предположил, что инцидент будет использован властями для ограничения избирательной кампании конкурентов Лукашенко. Кроме того, заметил политолог в интервью DW, белорусские власти попытаются убедить Запад, что репрессии, за которые их критиковали последние месяцы, связаны с вмешательством России в избирательный процесс. "Для многих западных политиков это может стать весомым аргументом", - убежден Казакевич.

Оппозиция ожидает ограничений при проведении предвыборных митингов

Депутаты Палаты представителей, к которым DW обратился за комментариями, от них отказались, сославшись на недостаток фактов о происшедшем. Опрошенные DW белорусские оппозиционные политики - зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич, лидер движения "За свободу" Юрий Губаревич и глава Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов - едины в том, что из-за регулярных вбросов дезинформации со стороны властей избиратели вряд ли поверили официальной версии про "боевиков Вагнера".

Оппозиционеры в один голос предсказали новые ограничений при проведении предвыборных массовых мероприятий. При этом Янукевич предположил, что дело может дойти и до введения в стране чрезвычайного положения. Губаревич указал на нагнетание напряженности перед выборами и не исключил провокаций перед голосованием. А Борисов отметил, что обычно белорусов пугали происками Запада, а на этот раз - российскими наемниками. По его мнению, власти используют происходящее как инструмент запугивания.

DW