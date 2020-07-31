Коронавирус опять атакует. Новые вспышки COVID-19 в Европе

Никакой "второй волны" пандемии COVID-19 нет, поскольку распространение коронавирусной инфекции представляет собой "одну большую волну", считает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По словам представителя ВОЗ Маргарет Харрис, коронавирус не ведет себя как вирус "обычного" гриппа – он не отличается сезонностью и распространяется летом так же быстро, как и зимой. Новые вспышки инфекции в Европе, которая частично возвращается к карантинным ограничениям, похоже, подтверждают эту версию.

В отличие от ранней весны, когда европейские страны, прежде всего Италия, Испания, Франция и Великобритания, стали главным очагом COVID-19 в мире, сейчас пандемия бушует в основном в других краях – в США и Бразилии, а также в Индии, России, ряде стран Ближнего Востока и Африки. Но и в Европе коронавирус предпринимает попытки "контрнаступления", что вызывает тревогу и разговоры о приходе "второй волны" пандемии.

Кстати, весенний напор коронавируса в Европе был весьма неравномерным. Эта опубликованная в конце июня карта, опирающаяся на данные подробного исследования, позволяет судить о том, какие регионы оказались подверженными пандемии сильнее всего (чем темнее цвет, тем больше заболевших):

This map and study shows how regional the coronavirus epidemic in Europe has been, with large parts of heavily affected countries like France and Italy virtually untouched. Great Britain is an exception with excess mortality recorded nearly everywhere. https://t.co/qYMcZhcPjO — mike woods (@mawoods) July 3, 2020

Как бы то ни было, в июле о COVID-19 в Европе вновь стали поступать тревожные новости. В Бельгии количество выявляемых новых случаев заражения в последнее время превышает 250 в сутки, за третью неделю июля рост числа инфицированных превысил 70%. На самом деле это не так уж много по сравнению с апрельским пиком пандемии, когда в день в стране ежедневно заболевали свыше 1000 человек. Однако премьер-министр Бельгии Софи Вильмес уже заявила, что не исключает возврата к жесткому карантину, если подавить нынешнюю вспышку быстро не удастся: "Необходимо остановить эпидемию, чтобы избежать худшего сценария".

Harde maatregelen nemen voor de komende vier weken is geen makkelijke keuze. Het is vooral een opdracht. Het is essentieel om de epidemie nu af te remmen, om nog zwaardere scenario’s te vermijden. pic.twitter.com/ySBolkvllZ — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) July 27, 2020

Всем бельгийцам, которые могут работать из дома, рекомендовано там и оставаться. Начиная с сегодняшнего дня, в течение 4 недель каждая семья сможет поддерживать регулярные социальные контакты не более чем с пятью людьми.

В Германии за первые два дня этой недели было выявлено около тысячи новых зараженных. Лотар Вилер, директор эпидемиологического Института Роберта Коха, считает, что "мы наблюдаем быстро развивающуюся пандемию". По сведениям этого института, несколько недель назад 150 стран мира сообщали, что более не регистрируют новые случаи коронавирусной инфекции. Теперь столь благоприятную оценку дают правительственные источники лишь 95 государств.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпанн предупредил, что особую группу риска представляют собой немецкие туристы, отправившиеся отдыхать в Средиземноморье, прежде всего на курорты Испании – такие как острова Мальорка и Ибица, известные своими увеселительными заведениями. По словам Шпанна, на пляжных вечеринках и дискотеках невозможно соблюдать нормы дистанцирования, а вероятность заражения высока. Немецкие власти не рекомендуют своим гражданам посещать испанские курорты.

Действительно, ситуация с коронавирусом в Испании в последние пару недель заметно ухудшилась. За сутки в стране выявляют в три раза больше зараженных, чем полмесяца назад (в понедельник их было 855). Власти автономного региона Каталония призвали жителей оставаться дома: число активных случаев COVID-19 в Каталонии сейчас приближается к 100 тысячам. В конце прошлой недели в регионе закрылись на 14 дней кинотеатры и концертные залы, ночные бары и клубы.

Koronavirusas Barselonoje / AP nuotr.

В то же время испанцы стремятся хоть как-то спасти нынешний туристический сезон. Сфера услуг, играющая очень большую роль в экономике страны, пострадала от пандемии особенно сильно: по данным агентства France Presse, за второй квартал этого года в этом секторе было потеряно 817 тысяч рабочих мест. Возможно, поэтому испанские власти нервно реагируют на заявления других стран, не советующих своим гражданам проводить отпуск в Испании. Так, премьер-министр Педро Санчес назвал "несправедливым" решение британских властей ввести 14-дневный карантин для всех жителей страны, возвращающихся из Испании. По словам Санчеса, подавляющее большинство новых случаев заболевания касается лишь двух провинций – Каталонии и Арагона, а в большинстве испанских регионов эпидемиологический риск для британских туристов куда меньше, чем в их собственной стране.

Количество новых случаев заражения в Испании (правая нижняя диаграмма) в сравнении с рядом других стран мира:

Final #coronavirus numbers for July 28th. The world lost 5,569 lives to #COVID19 yesterday while amassing 247,901 new infection cases. Total to date global virus deaths surged past 660,000 yesterday. Total to date infection cases will likely surpass 17,000,000 today. pic.twitter.com/o6RqkKkhAd — Shane Woodford (@WoodfordinDK) July 29, 2020

В Великобритании ситуация с COVID-19 далека от благополучной. Премьер-министр Борис Джонсон предупреждает, что в континентальной Европе "происходит что-то начинающее напоминать "вторую волну", однако в самой Британии в понедельник зафиксировано 119 новых смертей от COVID-19 и свыше 500 зараженных. В то же время в споре с Санчесом Джонсон, похоже, прав: по данным Европейского центра предотвращения и контроля за заболеваниями, в Испании сейчас 47,2 активных случая коронавирусной инфекции на 100 тысяч жителей, в то время как в Британии – лишь 15.

Растет или падает? Динамика количества новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании – по регионам:

Coronavirus near me: are UK Covid-19 cases rising in your area? https://t.co/CV4Wj42UJv — The Guardian (@guardian) July 29, 2020

Во Франции министр здравоохранения Оливье Веран обращает внимание на рост числа инфицированных молодых людей, прежде всего в Париже и центральном регионе Иль-де-Франс. Их доля заметно больше, чем при предыдущим пике коронавирусной инфекции – в марте-апреле. Французское правительство не исключают нового всплеска COVID-19 через месяц: август – традиционное время каникул и отпусков, когда внутренние перемещения в стране становятся куда более интенсивными, а население некоторых популярных среди туристов городков и курортных поселков возрастает в 6–8 раз. Всё это способствует распространению инфекции, предупреждают власти. Тем не менее возврат к жесткому карантину пока не планируется.

В Италии будет до 15 октября продлен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава правительства страны Джузеппе Конте. По его словам, "хотя кривая заболеваемости пошла вниз, что не может не радовать, статистика показывает, что коронавирус по-прежнему присутствует в стране. Режим чрезвычайной ситуации поможет принять экстренные меры там и тогда, где и когда это будет необходимо". Этот режим дает правительству и местным властям возможность оперативно вводить карантин, обязательное ношение масок и дистанцирование, временно ограничивать передвижение между регионами и перераспределять средства в пользу пострадавших областей.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel / AP nuotr.

В ряде европейских стран вновь сделано обязательным ношение защитных масок. В Австрии их следует надевать при посещении супермаркетов, госучреждений, поликлиник, музеев и других публичных мест, а также при поездках в общественном транспорте. В Чехии аналогичные меры распространяются на несколько регионов на востоке и севере страны, где эпидемиологическая обстановка хуже всего; в Праге маски обязательны в метро, но не в наземном транспорте. В Греции с 20 июля вновь введено ношение масок или респираторов в магазинах и на транспорте. Среди 1,3 млн лиц, прибывших в страну с 1 июля, коронавирус выявлен у 340 человек. "Повода для паники нет, восстановления жесткого режима самоизоляции мы не планируем", – заявил журналистам замминистра по делам защиты граждан (аналог МЧС) Никос Хардалиас.

Дальше других пошли власти острова Мадейра (Португалия). С 1 августа там восстанавливается ношение масок не только в помещениях, но и вне их. При этом с начала пандемии на Мадейре было зафиксировано лишь 109 случаев заражения коронавирусом, активных на данный момент – 8. Никто не скончался, к аппарату ИВЛ при лечении был подключен один пациент.

Специалисты обращают внимание на то, что популярная у общественности теория "второй" волны (и возможных последующих), скорее всего, не соответствует действительности. "Вторая волна" – это термин, который мы стараемся уже не использовать. Ведь вирус никуда не ушел, он среди нас, он распространился на данный момент в 188 странах. То, что мы наблюдаем сейчас, – это в основном локальные вспышки", – разъясняет профессор медицинского факультета Эдинбургского университета Линда Болд. Такие вспышки могут продолжаться еще долго, пока вирус не ослабнет или не появится массово доступное эффективное средство лечения COVID-19.

Koronavirusas/Asociatyvi nuotr. / AP nuotr.

Тактика борьбы с этими локальными вспышками в Европе явно отличается от той, к которой большинство европейских стран прибегли весной, когда коронавирус пришел впервые. На сей раз явно заметно стремление избежать всеобщих жестких мер изоляции, власти действуют исходя из ситуации в конкретных регионах и населенных пунктах. Что остается неизменным – это относительная закрытость внешних границ Евросоюза. Список не входящих в Союз стран, для граждан которых Брюссель рекомендует снять "коронавирусные" ограничения на въезд в ЕС, на данный момент состоит из 13 пунктов. России в нем нет, из стран бывшего СССР присутствует только одна – Грузия. Судя по эпидемиологической ситуации, до осени в этом отношении мало что изменится.

Радио Свобода