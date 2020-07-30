Литва: стало известно, как будут проходить выборы в Сейм в условиях пандемии

Главизбирком Литвы утвердил порядок проведения выборов в условиях пандемии. По словам руководителя Лауры Матьйошайтите, маски будут обязательны как членам комиссий, так и избирателям. Если не будет возобновлено требование носить маски во всех публичных местах, их будут раздавать на входе в участок. Кроме того, продлено время досрочного голосования: оно будет длиться не 2, как раньше, а 4 дня, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Тем временем, в рейтинге политических партий Литвы позиции укрепляют правящие «аграрии» и оппозиционные консерваторы, а отрыв с находящимися на третьем месте социал-демократами растет, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Vilmorus и опубликованного в субботу газетой Lietuvos rytas.

«Популярность обеих партий выросла, однако разница между ними очень мала. И в прошлом месяце, когда первыми были консерваторы, разница была мала, и сейчас, когда первые «аграрии», она также мала. В пределах погрешности они одинаковы», – сообщил руководитель Vilmorus, социолог Владас Гайдис.

В рамках исследования, проведенного в июле, за Литовский союз «крестьян» и «зеленых», на парламентских выборах собирались голосовать 17,6% опрошенных. В июне рейтинг «аграриев» составлял 13,4%.

В июле за крупнейшую оппозиционную партию Литвы Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛСХД) были готовы голосовать 17,2% опрошенных. В июне их поддерживали 14,3%.

Третье место в рейтинге партий досталось другой оппозиционной политической силе – Литовской социал-демократической партии. За нее намерены голосовать 7,1% опрошенных (в июне – 9,1%). За Партию труда готовы голосовать 6,2% участников опроса (4,6% в июне).