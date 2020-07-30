Новости

2020.07.30 17:11

Литва: стало известно, как будут проходить выборы в Сейм в условиях пандемии

Радио LRT2020.07.30 17:11
Seimas
Seimas / D, Umbraso/LRT nuotr.

Главизбирком Литвы утвердил порядок проведения выборов в условиях пандемии. По словам руководителя Лауры Матьйошайтите, маски будут обязательны как членам комиссий, так и избирателям. Если не будет возобновлено требование носить маски во всех публичных местах, их будут раздавать на входе в участок. Кроме того, продлено время досрочного голосования: оно будет длиться не 2, как раньше, а 4 дня, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Тем временем, в рейтинге политических партий Литвы позиции укрепляют правящие «аграрии» и оппозиционные консерваторы, а отрыв с находящимися на третьем месте социал-демократами растет, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Vilmorus и опубликованного в субботу газетой Lietuvos rytas.

«Популярность обеих партий выросла, однако разница между ними очень мала. И в прошлом месяце, когда первыми были консерваторы, разница была мала, и сейчас, когда первые «аграрии», она также мала. В пределах погрешности они одинаковы», – сообщил руководитель Vilmorus, социолог Владас Гайдис.

В рамках исследования, проведенного в июле, за Литовский союз «крестьян» и «зеленых», на парламентских выборах собирались голосовать 17,6% опрошенных. В июне рейтинг «аграриев» составлял 13,4%.

В июле за крупнейшую оппозиционную партию Литвы Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛСХД) были готовы голосовать 17,2% опрошенных. В июне их поддерживали 14,3%.

Третье место в рейтинге партий досталось другой оппозиционной политической силе – Литовской социал-демократической партии. За нее намерены голосовать 7,1% опрошенных (в июне – 9,1%). За Партию труда готовы голосовать 6,2% участников опроса (4,6% в июне).

Seimas
Seimas
Seimas
1 / 1D, Umbraso/LRT nuotr.
Seimas
# Литва

Популярно

Nėščia moteris

Новости

2020.07.30 11:55

Беременная литовка шокирована: мужу не разрешают приехать в Литву

Koronavirusas Lietuvoje

Новости

2020.07.30 10:53

В Литве подтверждены 19 новых случаев коронавируса, среди них - завезенные из России и Беларуси

Pasas; Lietuvos pilietybė

Новости

2020.07.29 17:57

В Литве предлагают расширить возможности двойного гражданства

Koronavirusas Belgijoje

Новости

2020.07.30 08:02

ФАКТЫ LRT. Если не знаете ни одного человека, зараженного коронавирусом, то можно не бояться?

Adas Jakubauskas

Новости

2020.07.30 10:42

Новый глава Центра исследования геноцида Адас Якубаускас: говорить надо и о героях, и о негодяях

Lukiškių kalėjimas

Новости

2020.07.30 09:07

Малый театр откроет сезон в Лукишкской тюрьме

JAV kariai

Новости

2020.07.30 08:57

США намерены направить в Балтию дополнительные силы с целью сдерживания России

Aliaksandras Lukašenka

Новости

2020.07.30 08:17

Лукашенко собрал заседание Совбеза, заявив о "грязных намерениях" России

Vladimiras Putinas

Новости

2020.07.30 08:23

Банкир Пугачёв рассказал Reuters о том, как Путин в 2007 году искал преемника

Новости

2020.07.30 12:57

Задержанных в Беларуси россиян подозревают в подготовке терактов

Поиск