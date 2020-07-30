Уровень безработицы в Литве – один из самых высоких в Европе

По данным Евростата, безработица в Литве – одна из самых больших на континенте. В июне она составила 9,4 процента. Это значит, что без работы были 139 тысяч человек, из них 20 тысяч - молодежь до 25 лет. Только на Кипре, в Латвии и Испании безработица выше, чем в Литве. В целом в Европе 15 миллионов безработных, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

ВВП Литвы во втором квартале снизился на 3,7 процента по отношению к тому же периоду прошлого года. По сравнению с первым кварталом экономика сократилась на 5, 1 процент. Об этом сообщает Департамент статистики. Его руководитель Юрате Петраускене говорит, что вызванный пандемией кризис не был таким глубоким, как в 2008-2009 годах. Тогда падение экономики было почти 13 процентов.

По словам главы Нацбанка Литвы, экономические показатели вызывают оптимизм: на рынке труда заметно оживление, зарплаты в сфере медицины выросли на 25,4, одонтологов - на 18 процентов. Витас Василяускас сказал, что розничная торговля возвращается в докарантинный период, постепенно восстанавливаются доходы кафе и ресторанов, растет число трудоустроенных в сельском хозяйстве, в сфере информатики, водного хозяйства.