Кандидатов в президенты Беларуси предупредили о провокациях

Меры безопасности на предвыборных мероприятиях будут усилены. Перед выборами 9 августа в республику могут проникнуть еще несколько групп боевиков. Об этом кандидатам в президенты Республики Беларусь рассказали в ЦИК.

После задержания в Республики Беларусь трех десятков "наемников" из российской ЧВК Вагнер, кандидаты в президенты Беларуси были в четверг, 30 июля, приглашены на срочное заседание Центризбиркома, где их предупредили о возможных провокациях, а также усилении мер безопасности во время предвыборных мероприятий. "Будут установлены дополнительные ограждения, будет проводиться досмотр", - рассказала журналистам после встречи в ЦИК кандидат в президенты Анна Канопацкая. В то же время, по словам политика, ей было обещано, что ни права граждан, ни права кандидатов при проведении пикетов "не будут ущемлены".

При этом другой кандидат в президенты Андрей Дмитриев рассказал, что власти не исключают возможность отключения в Беларуси интернета. "Если они посчитают, что оттуда исходит прямая угроза безопасности страны", - пояснил политик.

Еще один кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказала журналистам, что, несмотря на возможные провокации, намерена продолжать предвыборные мероприятия в Минске и регионах.

Готовятся новые группировки

Кандидаты в президенты Андрей Дмитриев сославшись на информацию, предоставленную на встрече в ЦИК госсекретарем Совбеза Андреем Равковым, добавил, что в стране еще остаются на свободе примерно 170 наемников, "обученных подрывной и снайперской деятельности". Кроме того, под Псковом и Невелем формируются еще две группировки. По словам, еще одного кандидата в президенты Сергея Черечня, их проинформировали, что накануне, намеченных на 9 августа выборов, в Беларусь будут проникать и другие группы боевиков.

Обвиняют в подготовке терактов

В отношении задержанных граждан России, которых власти республики считают причастными к ЧВК Вагнера, возбуждено уголовное дело. Комментируя суть предъявленных им обвинений, Андрей Равков уточнил: "подготовка террористических актов".

Задержанные "наемники", по словам Равкова, дают показания. Некоторые из них, якобы, признаются, что приехали делать революцию.

Используют как перевалочную базу

Накануне госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании "Вагнер"", еще один человек был задержан на юге страны.

Комментируя ситуацию в интервью радиостанции "Эхо Москвы", известный российский политтехнолог Глеб Павловский назвал происходящее спектаклем и рассказал, что российские ЧВК давно используют Минск для переброски наемников по миру, при этом, по договоренности с Москвой, власти Беларуси смотрят на это сквозь пальцы.