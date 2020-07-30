Национальная галерея расскажет о двух выдающихся символистах - Калпокасе и Рушчице

В Национальной художественной галерее открываются две новые выставки, посвященные двум выдающимся символистам - Пятрасу Калпокасу и Фердинанду Рушчицу. Кураторы Нийоле Туменене, Альге Андрулите и заведующая галереей Лолита Яблонскене и не скрывают, что новые выставки созвучны с экспозицией, представляющей искусство символизма стран Балтии. О ней стоит сказать особо, передает русская служба ЛРТ.

Эта выставка родилась благодаря сотрудничеству Литвы, Латвии и Эстонии и впервые была представлена в Париже, в Музее д‘Орсэ. На ней представлено более 150 произведений ключевых авторов с конца XIX века до 1930-х годов.

История искусства стран Балтии в начале 20 века развивалась особенным образом. С одной стороны местные художники уже начали открывать для себя направления искусства, набирающие популярность в Европе. С другой – они также чувствовали необходимость заложить основу своего собственного национального идентитета. В их работах часто сплетаются международный язык искусства и признаки своего собственного национального искусства и наследия. Из Европы пришла идея свободы творчества и вера в способность искусства раскрывать скрытые струны человеческой души. Три основные темы выставки “Мифы и легенды”, “Душа” и “Ландшафт” свидетельствуют о вдохновении, полученном авторами из романтических рассказов, размышлений о внутреннем мире человека и загадках природы.

В этой экспозиции, разумеется представлены и Фердинанад Рушчиц и Пятрас Калпокас. Но две новые выставки знакомят с художниками полнее и несколько иначе. Искусствовед Нийоле Туменене говорит, что этюды Пятраса Калпокаса – это вполне самостоятельные работы, а не наброски будущей картины. Художник писал их всю жизнь и очень высоко ценил, экспонировал на выставках рядом с более масштабными полотнами. Теперь их увидит вильнюсский зритель.

Другой куратор Альге Андрулите говорит, что выставка раскрывает Фердинанда Рушчица как сценографа, фотографа, автора регалий Вильнюсского университета, здесь представлены документы и свидетельства менее известной деятельности художника. Выставки в Национальной художественной галерее будут действовать до конца декабря.