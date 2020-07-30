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2020.07.30 14:14

Национальная галерея расскажет о двух выдающихся символистах - Калпокасе и Рушчице

Радио LRT2020.07.30 14:14
Petras Kalpokas, Moteris su kamuoliu, apie 1933. LNDM Nacionalinė dailės galerija
Petras Kalpokas, Moteris su kamuoliu, apie 1933. LNDM Nacionalinė dailės galerija / Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus archyvo nuotr.

В Национальной художественной галерее открываются две новые выставки, посвященные двум выдающимся символистам -   Пятрасу Калпокасу и Фердинанду Рушчицу. Кураторы Нийоле Туменене, Альге Андрулите и заведующая галереей Лолита Яблонскене и не скрывают, что новые выставки  созвучны с экспозицией, представляющей искусство символизма стран Балтии. О ней стоит сказать особо, передает русская служба ЛРТ.

Эта выставка родилась благодаря сотрудничеству Литвы, Латвии и Эстонии и впервые была представлена в Париже, в Музее д‘Орсэ. На ней представлено более 150 произведений ключевых авторов с конца XIX века до 1930-х годов.

История искусства стран Балтии в начале 20 века развивалась особенным образом. С одной стороны местные художники уже начали открывать для себя направления искусства, набирающие популярность в Европе. С другой – они также чувствовали необходимость заложить основу своего собственного национального идентитета. В их работах часто сплетаются международный язык искусства и признаки своего собственного национального искусства и наследия. Из Европы пришла идея свободы творчества и вера в способность искусства раскрывать скрытые струны человеческой души. Три основные темы выставки “Мифы и легенды”, “Душа” и “Ландшафт” свидетельствуют о вдохновении, полученном авторами из романтических рассказов, размышлений о внутреннем мире человека и загадках природы.

В этой экспозиции, разумеется представлены и Фердинанад Рушчиц и Пятрас Калпокас. Но две новые выставки знакомят с художниками полнее и несколько иначе. Искусствовед Нийоле Туменене говорит, что этюды Пятраса Калпокаса – это вполне самостоятельные работы, а не наброски будущей картины. Художник писал их всю жизнь и очень высоко ценил, экспонировал на выставках рядом с более масштабными полотнами. Теперь их увидит вильнюсский зритель.

Другой куратор Альге Андрулите говорит, что выставка раскрывает Фердинанда Рушчица как сценографа, фотографа, автора регалий Вильнюсского университета, здесь представлены документы и свидетельства менее известной деятельности художника. Выставки в Национальной художественной галерее будут действовать до конца декабря.

Petras Kalpokas, Moteris su kamuoliu, apie 1933. LNDM Nacionalinė dailės galerija
Petras Kalpokas, Moteris su kamuoliu, apie 1933. LNDM Nacionalinė dailės galerija
Petras Kalpokas, Moteris su kamuoliu, apie 1933. LNDM Nacionalinė dailės galerija
1 / 1Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus archyvo nuotr.
Petras Kalpokas, Moteris su kamuoliu, apie 1933. LNDM Nacionalinė dailės galerija
# Культура

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