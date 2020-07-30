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2020.07.30 11:55

Беременная литовка шокирована: мужу не разрешают приехать в Литву

BNS, LRT.lt2020.07.30 11:55
Nėščia moteris
Nėščia moteris / Ashton Mullins/Unsplash nuotr.

Беременная литовка 31 года, которой предстоит рожать в начале августа, говорит, что шокирована решением литовского правительства. Литовские власти не разрешили ее мужу-египтянину приехать в Литву, чтобы присутствовать на родах и помочь в уходе за новорожденным. 

Женщина говорит, что на стадии согласования документов все шло удачно. Она надеется, что правительство изменит свое мнение.

Как сказала Аустея Симанавичюте, согласование документов для приезда ее мужа шло с марта, просьба получила подтверждение в разных ведомствах.

"Надеюсь, что удастся хотя бы выяснить причины, так как абсолютно ничего не было аргументировано - даже не знаю, как еще это можно опротестовать", - сказала женщина.

По ее словам, важно не только присутствие мужа на родах, но и помощь после, тем более что проведена подготовка к обязательной двухнедельной изоляции.

Проживающая в Хургаде А. Симанавичюте рассказала, что вернулась в Литву для визита к врачу, однако не смогла улететь назад в Египет, так как рейс отменили. Она также говорит, что из-за пандемии не видела мужа уже полгода, не состоялась и запланированная свадьба.

Замещающий министра внутренних дел Риту Тамашунене министр юстиции Эльвинас Янкявичюс на совещании кабмина в среду возразил против предложения разрешить мужу А. Симанавичюте приехать в Литву.

Э. Янкявичюс пояснил свою позицию тем, что иностранцам разрешается приехать "лишь в исключительных случаях".

В четверг он сказал радиостанции Ziniu radijas, что просьба была отклонена, так как "вице-министр очень блекло представил этот вопрос", и упомянул, что решение может быть пересмотрено.

Nėščia moteris
Nėščia moteris
Nėščia moteris
1 / 1Ashton Mullins/Unsplash nuotr.
Nėščia moteris
# Литва

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