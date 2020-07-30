Лукашенко собрал заседание Совбеза, заявив о "грязных намерениях" России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал в среду вечером срочное совещание с членами Совета безопасности в связи с задержанием на территории страны трёх десятков иностранных наёмников, большинство из которых - граждане России.

Лукашенко назвал случившееся "чрезвычайным происшествием". Он отметил, что следит за реакцией россиян на инцидент. По мнению президента, "они, оправдываясь, говорят, что чуть ли не сами белорусские власти завезли" к себе наёмников. Лукашенко объяснил это тем, что Россия пытается "как-то оправдать свои грязные намерения".

При этом он подчеркнул, что у властей Белоруссии нет целей "опорочить близкую" им страну. В связи с этим Лукашенко поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику более детально разобраться в ситуации. "Если задержанные - российские граждане, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", - заявил Лукашенко, добавив, что "если россияне виноваты, то надо из этой ситуации выходить достойно, а если не виноваты - то хорошо".

Сообщается, что посольство России уже получило от МИД Белоруссии официальное уведомление о задержании в республике 32 российских граждан.

В ночь на 29 июля спецслужбы Белоруссии задержали под Минском более 30 человек, предположительно - граждан России и бойцов так называемой "частной военной компании Вагнера". Всего, по данным спецслужб, на территорию страны прибыли более 200 боевиков, по заявлению властей Белоруссии - "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". В свою очередь ряд СМИ сообщили, что задержанные могли направляться транзитом через Белоруссию в Судан или в Ливию - для участия в боевых действиях в этих странах.

Радио Свобода изучило список задержанных, опубликованный белорусским информационным агентством БЕЛТА. Как минимум о 18 из упомянутых в нём людей известно, что они участвовали в боевых действиях на востоке Украины – данные об этом опубликованы на украинском сайте "Миротворец", некоторые аккаунты задержанных в социальных сетях до сих пор доступны. БЕЛТА утверждает, что все задержанные – россияне, однако, как выяснило Радио Свобода, как минимум один из них, Геннадий Фетисов, родился и прожил всю жизнь в Донецке, то есть вероятнее всего имеет украинское гражданство. Ещё один задержанный, Андрей Бакунович, родился в белорусском городе Иванковичи, однако жил в Тюмени. "Миротворец" утверждает, что он был командиром снайперской группы "ЧВК Вагнера".

Российский писатель Захар Прилепин, в прошлом воевавший на стороне сепаратистов "ДНР", подтвердил, что среди задержанных – несколько человек из его так называемого батальона.

9 августа в Белоруссии должны пройти президентские выборы. Предвыборная кампания сопровождается массовыми протестами против правления Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и отправил под арест несколько своих оппонентов. Сам Лукашенко неоднократно заявлял о неких зарубежных силах, в том числе - российских, которые пытаются вмешаться в выборы. В пятницу, посещая бригаду спецназа, Лукашенко, в частности, упомянул и частные военные компании: "Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы", для участия в которых, по мнению главы Белоруссии, привлекаются"профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся в рамках ЧВК по всему миру".

В последнее время неоднократно упоминалось о деятельности российских ЧВК (которых, согласно законодательству, в России официально не существует) в ряде регионов мира. Наиболее известна "ЧВК Вагнера", бойцы которой, по многочисленным свидетельствам, воевали на Украине, в Сирии и Ливии. По данным СМИ, её финансирует бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина".

Радио Свобода