В Литве предлагают расширить возможности двойного гражданства

Министерство внутренних дел Литвы предлагает расширить список случаев, когда несовершеннолетние, получившие гражданство Литвы по рождению могут обладать гражданством и другого государства.

Поправки к закону о гражданстве предусматривают, что лицо, которое по рождению получает гражданство Литвы, а гражданство другой страны приобретает не по рождению до 18 лет, то до исполнения 20 лет оно может определиться, гражданство какой страны оставить.

Если лицо не откажется от гражданства другой страны, то по исполнении 20 лет, оно лишается литовского гражданства.

В среду такие поправки одобрило правительство, далее проект будет рассматриваться в Сейме.

Вице-министр внутренних дел Таутвидас Тамулявичюс сказал, что ежегодно гражданства Литвы лишаются около 300 лиц до 18 лет, которые получают гражданство другого государства.

"Эти изменения реализуются с учетом потребностей граждан – отныне дети, которые по рождению получают гражданство Литвы, а гражданство другой страны получают до исполнения 18 лет, не будут лишаться литовского гражданства", – сказал Т. Тамулявичюс.