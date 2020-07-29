Новости

2020.07.29 19:48

Асмик Григорян выступит на Зальцбургском музыкальном фестивале

LRT.lt2020.07.29 19:48
Asmik Grigorian
Asmik Grigorian / Choro archyvo nuotr.

Издание «Опера Вайе» сообщает об открытии Зальцбургского летнего музыкального фестиваля.  «Артистом недели» он назвал Асмик Григорян, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Она выступит в опере Рихарда Штрауса «Электра», где исполнит партию Хрисофемиды. Это не первое исполнение Григорян данной партии – два года назад она пела ее в Амстердаме. Источником либретто оперы послужила одноименная трагедия Софокла.

Но под влиянием модного в ту пору Ницше и Фрейда автор либретто снизил этический пафос греческого классика, отказался от хора, привнёс в происходящее болезненный нерв современного искусства. Мифические герои предстали средоточием патологических инстинктов и символом разрушения, единственный светлый образ - сестра Электры Хрисофемида, которую и воплотит Асмик Григорян.

Партию Электры исполнит также литовская певица – сопрано Аушрине Стундите, живущая в Бельгии. Поставил оперу - хорошо известный в Литве польский режиссер Кшиштоф Варликовски. Осенью Асмик Григорян будет выступать в Вене, Мадриде, Берлине. А увидеть и услышать «Электру» можно будет 1 августа на канале „Mezzo.tv“.

Asmik Grigorian
Asmik Grigorian
Asmik Grigorian
1 / 1Choro archyvo nuotr.
Asmik Grigorian
# Литва

Популярно

Coronavirus in Lithuania

Новости

2020.07.29 15:01

Литва: с субботы ношение масок будет обязательным

Aleksandras Vasiljevas

Новости

2020.07.29 11:55

«Красота в изгнании»: литовский музей нелегально хранил коллекцию Александра Васильева

8
Rolanda Lingienė

Новости

2020.07.29 09:24

Лингене: ситуация с коронавирусом в Литве резко меняется

Koronavirusas. Veido kaukės

Новости

2020.07.29 08:00

ФАКТЫ LRT. Маски призывают выбросить, поскольку, находясь в них, вдыхаем углекислый газ. А как в действительности?

5
Minskas

Новости

2020.07.29 15:21

Белорусское госагентство сообщило о задержании 32 боевиков иностранной ЧВК под Минском

Donbasas

Новости

2020.07.29 10:17

Перемирие будет недолгим? Донбасс снова между миром и войной

Pasas; Lietuvos pilietybė

Новости

2020.07.29 17:57

В Литве предлагают расширить возможности двойного гражданства

Aurelijus Veryga

Новости

2020.07.29 14:13

Министр здравоохранения решил сократить свой отпуск: ситуация ухудшается

Vilnius

Новости

2020.07.29 15:49

Перепись населения в Литве пройдет по новой схеме: ходить по домам не будут

Aliaksandras Lukašenka

Новости

2020.07.29 08:29

Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус

Поиск