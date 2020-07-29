Асмик Григорян выступит на Зальцбургском музыкальном фестивале

Издание «Опера Вайе» сообщает об открытии Зальцбургского летнего музыкального фестиваля. «Артистом недели» он назвал Асмик Григорян, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Она выступит в опере Рихарда Штрауса «Электра», где исполнит партию Хрисофемиды. Это не первое исполнение Григорян данной партии – два года назад она пела ее в Амстердаме. Источником либретто оперы послужила одноименная трагедия Софокла.

Но под влиянием модного в ту пору Ницше и Фрейда автор либретто снизил этический пафос греческого классика, отказался от хора, привнёс в происходящее болезненный нерв современного искусства. Мифические герои предстали средоточием патологических инстинктов и символом разрушения, единственный светлый образ - сестра Электры Хрисофемида, которую и воплотит Асмик Григорян.

Партию Электры исполнит также литовская певица – сопрано Аушрине Стундите, живущая в Бельгии. Поставил оперу - хорошо известный в Литве польский режиссер Кшиштоф Варликовски. Осенью Асмик Григорян будет выступать в Вене, Мадриде, Берлине. А увидеть и услышать «Электру» можно будет 1 августа на канале „Mezzo.tv“.