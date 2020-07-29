Сквернялис извинился за неполадки системы e.sveikata

Премьер-министр на своей странице в Фейсбуке извинился перед всеми пациентами и врачами, которые столкнулись с неудобствами из -за неработавшей системы e.sveikata, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Саулюс Сквернялис говорит, что в нашем обществе все еще принято искать виновных, а не пути решения проблемы, которая возникла не сегодня. Премьер напомнил, что в 2017 году парламентское расследование выяснило, что в электронную систему здравоохранения вложили 40 млн евро, а она оказалась недействующей. Все, что было сделано за последние годы позволило ее запустить, хоть и с опозданием.

Глава правительства заверил, что все проблемы сохранения данных и запасных серверов будут решены в спешном порядке. Сегодня эту проблему изучал министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс.