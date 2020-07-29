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2020.07.29 14:33

Сквернялис извинился за неполадки системы e.sveikata

Радио LRT2020.07.29 14:33
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis / BNS nuotr.

Премьер-министр на своей странице в Фейсбуке извинился перед всеми пациентами и врачами, которые столкнулись с неудобствами из -за неработавшей системы  e.sveikata, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Саулюс Сквернялис говорит, что в нашем обществе все еще принято искать виновных, а не пути решения проблемы, которая возникла не сегодня. Премьер напомнил, что в 2017 году парламентское расследование выяснило, что в электронную систему здравоохранения вложили 40 млн евро, а она оказалась недействующей. Все, что было сделано за последние годы позволило ее запустить, хоть и с опозданием.

Глава правительства заверил, что все проблемы сохранения данных и запасных серверов будут решены в спешном порядке. Сегодня эту проблему изучал министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс.

Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
1 / 1BNS nuotr.
Saulius Skvernelis
# Литва

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