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2020.07.29 14:13

Министр здравоохранения решил сократить свой отпуск: ситуация ухудшается

Радио LRT2020.07.29 14:13
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Министр здравоохранения решил сократить свой отпуск. Такое решение Аурелиюс Верига принял после телефонного разговора с президентом, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

А. Верига информировал президента о том, что с учетом меняющейся ситуации он планирует сократить запланированный отпуск с пяти до четырех недель, а также во время отпуска будет возвращаться на работу каждую пятницу", – говорится в пресс-релизе, распространенном после телефонной беседы президента Гитанаса Науседы с министром.

Гитанас Науседа подчеркивает, что нельзя допустить, чтобы вторая волна коронавируса так же, как и первая, парализовала жизнь страны, он интересовался какая ведется подготовка.

За минувшие сутки в Литве установлено 16 новых случаев коронавируса. Глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене говорит, что ситуация начала драматизироваться.

Если в пятницу показатель заражения был 3,7, то сейчас - свыше 5 случаев на 100 тысяч жителей. Два случая из новых – ввезенные, 7 связаны с инфицированными ранее, 7 случаев уточняются. Больше всего зараженных - в Вильнюсе, далее идет Каунас и Паневежис.

Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Aurelijus Veryga
# Литва

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