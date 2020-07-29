Министр здравоохранения решил сократить свой отпуск: ситуация ухудшается

Министр здравоохранения решил сократить свой отпуск. Такое решение Аурелиюс Верига принял после телефонного разговора с президентом, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

А. Верига информировал президента о том, что с учетом меняющейся ситуации он планирует сократить запланированный отпуск с пяти до четырех недель, а также во время отпуска будет возвращаться на работу каждую пятницу", – говорится в пресс-релизе, распространенном после телефонной беседы президента Гитанаса Науседы с министром.

Гитанас Науседа подчеркивает, что нельзя допустить, чтобы вторая волна коронавируса так же, как и первая, парализовала жизнь страны, он интересовался какая ведется подготовка.

За минувшие сутки в Литве установлено 16 новых случаев коронавируса. Глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене говорит, что ситуация начала драматизироваться.

Если в пятницу показатель заражения был 3,7, то сейчас - свыше 5 случаев на 100 тысяч жителей. Два случая из новых – ввезенные, 7 связаны с инфицированными ранее, 7 случаев уточняются. Больше всего зараженных - в Вильнюсе, далее идет Каунас и Паневежис.