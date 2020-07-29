Министр финансов: нам нужно думать о растущем долге Литвы

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока заявил, что расходы государственного бюджета на потребление не должны увеличиваться, не планируется повышать и налоги, за исключением, возможно, на экологию. Вилюс Шапока предупреждает, что нужно думать о растущем долге страны, чтобы он не превышал Маастрихтские критерии.

"Мы (министерство – BNS) внесем безопасный бюджет. Что значит "безопасный"? То, что говорить об увеличении расходов на потребление было бы небезопасно", - сказал в среду министр в парламентском Комитете по бюджету и финансам.

"Нужно думать об уровне долга. Если мы начинаем превышать Маастрихтские критерии, появляется большая опасность того, что в будущем долг начнет расти. Предстоящие годы (2021-2023) для траектории долга исключительно важны", - сказал В. Шапока.

Позже он пояснил, что Литва пока не превышает Маастрихтский критерий долга - госдолг в конце этого года должен достигать почти 50% валового внутреннего продукта, а критерий - не более 60%.

По словам министра, оценивать сейчас последствия коронавирусного кризиса - "гадать на кофейной гуще".