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2020.07.29 12:36

Министр финансов: нам нужно думать о растущем долге Литвы

LRT.lt2020.07.29 12:36
Vilius Šapoka
Vilius Šapoka / E. Blaževič/LRT nuotr.

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока заявил, что расходы государственного бюджета на потребление не должны увеличиваться, не планируется повышать и налоги, за исключением, возможно, на экологию. Вилюс Шапока предупреждает, что нужно думать о растущем долге страны, чтобы он не превышал Маастрихтские критерии. 

"Мы (министерство – BNS) внесем безопасный бюджет. Что значит "безопасный"? То, что говорить об увеличении расходов на потребление было бы небезопасно", - сказал в среду министр в парламентском Комитете по бюджету и финансам.

"Нужно думать об уровне долга. Если мы начинаем превышать Маастрихтские критерии, появляется большая опасность того, что в будущем долг начнет расти. Предстоящие годы (2021-2023) для траектории долга исключительно важны", - сказал В. Шапока.

Позже он пояснил, что Литва пока не превышает Маастрихтский критерий долга - госдолг в конце этого года должен достигать почти 50% валового внутреннего продукта, а критерий - не более 60%.

По словам министра, оценивать сейчас последствия коронавирусного кризиса - "гадать на кофейной гуще".

Vilius Šapoka
Vilius Šapoka
Vilius Šapoka
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Vilius Šapoka
# Литва

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