«Красота в изгнании»: литовский музей нелегально хранил коллекцию Александра Васильева

Коллекция Александра Васильева из около 400 тысяч экспонатов хранилась в Литовском музее прикладного искусства и дизайна нелегально. Таковы результаты аудита, проведенного Министерством культуры в этом году. Об этом LRT.lt сообщил руководитель Литовского национального художественного музея Арунас Гелунас. То, что в данный момент для коллекции подыскивается новое помещение, а общая ее стоимость достигает половины миллиарда евро, редакции подтвердил и Фонд Александра Васильева.

Результаты аудита: хранение коллекции незаконно



Уже стало традицией, что в Литве ежегодно, а иногда и по несколько раз в год демонстрируется уникальная коллекция известного российского коллекционера, историка моды, телеведущего Александра Васильева. Вот и сейчас в Музее прикладного искусства и дизайна открыты две его выставки «Шедевры моды» и «Аристократия у руля моды. XVIII–XXI вв.».



На выставках демонстрируется большое количество экспонатов – старинные женские и мужские предметы одежды, картины, различные аксесуары - шляпки, браслеты, веера, сумочки, обувь.

Как констатирует руководитель Литовского художественного музея Арунас Гелунас, в общей сложности коллекция состоит из более чем 400 тысяч экспонатов и на протяжении 12 лет она хранилась в запасниках Литовского музея прикладного искусства и дизайна.



Весной этого года Министерство культуры провело в музее аудит и констатировало, что хранение этих экспонатов в музее нарушает закон.



«Мне бы хотелось разделить творческую и юридическую составляющую этого вопроса. Творческая часть никуда не исчезнет, мы с удовольствием продолжаем сотрудничество, выставки будут проводиться, возможно, не ежегодно по две, как это было раньше, но планы по сотрудничеству с Фондом А.Васильева есть. Коллекция интересная, богатая, в ней есть интересные театральные костюмы, созданные самим господином А.Васильевым. Другой аспект – юридическая часть, а вот она не в порядке. Коллекция не была описана, экспонатов в ней очень много – около 400 тысяч и это почти вдвое больше, чем вся коллекция нашего музея. Основная проблема в том, что лишь небольшая часть экспонатов закаталогизирована, так что коллекция в принципе не может находиться в помещениях музея», - прокомментировал в интервью LRT.lt А.Гелунас.

Arūnas Gelūnas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Музею не хватает помещений



По его словам, согласно закону, объекты коллекции должны быть депонированы или подарены, но они не могут просто переданы музею на хранение.



«12 лет назад был заключен договор, согласно которому коллекция А.Васильева хранилась в помещениях музея, а в обмен за это он бесплатно организовывал у нас выставки. Но аудит ясно указал, что бартерный обмен, т.е. обмен услугами невозможен между государственным музеем и частным фондом. Именно поэтому мы не можем продолжать нарушать закон, а Фонд не в состоянии описать всю коллекцию, это заняло бы несколько лет», - поясняет руководитель музея.





Кроме того, аудит констатировал, что самому музею не хватает помещений для своих фондов, так как коллекция музея заметно расширилась за последние 30-50 лет. Как констатирует А.Гелунас, если после войны у музея было всего несколько тысяч экспонатов, то сейчас - 267 тысяч.



«Нам нужны помещения, для хранения фондов, кабинетов работников, экспозиции и т.д. Так что если с творческой частью у нас все хорошо, то вот с юридической – серьезная проблема. Приходится констатировать, что последние 12 лет эти объекты находились в музее нелегально», - констатировал А.Гелунас.



LRT.lt за комментарием обратилось в Министерство культуры, однако в министерстве отказались комментировать данную ситуацию.



Фонд А.Васильева: экспонаты будут демонтированы в конце года



Как сообщила порталу LRT.lt руководитель Фонда Александра Васильева Альма Пуоджюкайтене, сотрудничество с Литовским национальным художественным музеем велось на протяжении 12 лет. За это время было подготовлено 12 временных и 3 постоянные экспозиции.

/ A. Vasiljevo kolekcijos paroda „Paryžiaus mados magai", BNS nuotr.

«В будущем мы планируем продолжать проведение совместных экспозиций», - сказала она.

Комментируя то, что договор о сотрудничестве и хранении экспонатов в музее не был продлен, А. Пуоджюкайтене подчеркнула, что в Литве хранилось около 80% коллекции фонда, а общая ее стоимость составляет не менее 0,5 миллиарда евро.

«Сотрудничество между музеем и фондом основывалось на соглашении между двумя юридическими лицами, и после его прекращения и без нахождения взаимоприемлемого решения оно не будет продлено. Экспонаты должны быть демонтированы к концу этого года», - констатировала она.



«В настоящее время мы ищем помещения для хранения коллекции. Основные требования к помещению – оно должно быть сухим, вентилируемым, с регулируемым климатом, с подходящим освещением и доступное (в плане логистики – LRT.lt). Я думаю, что мы обязательно найдем такое помещение в Вильнюсе. Дом А. Васильева (в Вильнюсе – LRT.lt) не приспособлен для хранения коллекции как из-за его размера, так и из-за материально-технических условий, необходимых для фонда, так как фонд организует около 15-20 выставок в год по всему миру. Поэтому коллекция должна не просто где-то храниться, но в удобном для работы при комплектации выставок месте», - прокомментировала глава Фонда Александра Васильева.

По ее словам, сам А.Васильев отреагировал на прекращение сотрудничество следующим образом:

«Конечно, эта новость не была приятной, но у каждого контракта есть начало и конец. Возможно, это станет стимулом и первым шагом к созданию А.Васильевым собственного Музея моды», - отметила Альма Пуоджюкайтене.

Она констатировала, что в данный момент фонд проводит 8 выставок – по одной в России и Эстонии, две в Латвии и четыре в Литве.