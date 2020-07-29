Перемирие будет недолгим? Донбасс снова между миром и войной

С полуночи понедельника 27 июля в зоне боевых действий на территории Донбасса началось бессрочное перемирие. Договоренность об этом была достигнута на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), состоявшемся 22 июля в формате видеоконференции. Со времени избрания Владимира Зеленского президентом Украины это уже четвертое перемирие в Донбассе, предполагающее выполнение главного пункта Минских соглашений – о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Однако уже в первый день противник трижды обстрелял украинские позиции.

Правительство Украины заявило, что не считает это срывом перемирия. Во время телефонного разговора в воскресенье 26 июля президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поддержали новые меры контроля за соблюдением перемирия. Но, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин не может выступать гарантом прекращения огня, поскольку Россия, как утверждает Кремль, не является стороной конфликта. Как долго продлится перемирие в этот раз?



Условия вызывают вопросы



Уже спустя 20 минут после начала действия режима прекращения огня противник обстрелял позиции 36-й отдельной бригады морской пехоты Украины вблизи села Водяное из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Еще две провокации со стрельбой по позициям украинских военных произошли 27 июля на участках возле поселка Южное и села Новомихайловка. Потерь не зафиксировано. Подразделения Вооруженных сил Украины ответный огонь не открывали. Хотя в штабе операции объединенных сил ВС Украины накануне перемирия заверили, что будут отвечать "в случае не только наступательных, но и провокационных действий вооруженных формирований РФ, проведения противником диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры".

Украинский вице-премьер, первый заместитель председателя делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников считает, что пока не стоит говорить о нарушении перемирия, а случаи обстрелов должны расследоваться с участием представителей ОБСЕ. Впервые, согласно договорённости ТКГ, в Донбассе вводится дисциплинарное наказание за любые нарушения "режима тишины". Сейчас действует запрет на использование любых видов огня, включая снайперский; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в окрестностях населенных пунктов; а также на любые наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Такие условия нового перемирия, говорит волонтер, в прошлом советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков, вызывают вопросы:



– На моей памяти это уже 21-я попытка организовать прекращение огня. И в этом, конечно же, нет ничего плохого. Мы все хотим, чтобы там не гибли украинские военнослужащие. Но впервые за более чем шесть лет со времени начала конфликта в этот раз в условиях перемирия есть пункты о запрете проводить разведку и использовать беспилотные летальные аппараты... Я могу себе представить, что военным запрещают выдвигаться на разведку. Но в этом случае должна быть альтернатива – например, поднять в воздух сотни беспилотников, чтобы видеть каждый сантиметр расположения противника. Однако запрещают и разведку, и беспилотники. В результате наши бойцы могут не увидеть в нужный момент, как противник сосредотачивает ударные силы.



– Президент Украины Владимир Зеленский назвал "прорывом" достигнутую в рамках ТКГ договоренность о бессрочном перемирии в Донбассе. Как вы оцениваете усилия нынешней украинской власти по разрешению конфликта на востоке Украины?

– За год и почти три месяца президентства Зеленского ничего не изменилось. На самом деле от Украины в этом вопросе мало что зависит. Должна измениться позиция России. Но, как мы видим из реакции Дмитрия Пескова, – позиция России прежняя, ее военных там (в Донбассе) "нет", и она – не участница конфликта. Украинские власти, как предыдущие, так и нынешние, признают, что ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) – территория Украины, и первое, что должна сделать Россия – вывести свои войска с нашей территории. Мы видим, что Кремль продолжает оказывать давление на Зеленского с целью внесения изменений в Конституцию Украины касательно особого статуса Донбасса. А какое право имеет Россия вмешиваться во внутренние дела Украины? Мы же не требуем от российских властей, например, предоставить особый статус Хабаровскому краю, – отмечает волонтер Юрий Бирюков.

Путин продолжит давление



Вечером 27 июля у Офиса президента Украины состоялась акция протеста против реализации договоренности ТКГ о прекращении огня в Донбассе. На акцию, организованную "Движением сопротивления капитуляции", пришли несколько сотен активистов. Демонстранты заявили, что условия нового перемирия ставят под угрозу жизни украинских военнослужащих, и потребовали от Владимира Зеленского отправить в отставку, в частности, "ставшего на путь капитуляции" перед Россией главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. В отличие от активистов, заместитель директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь пока не видит серьезных оснований для критики условий перемирия, но прогнозирует, что продлится оно недолго:

– В данный момент меня в этом перемирии ничего не настораживает. Прекращение огня – первый пункт Минских соглашений, и это то условие, за которое Украина борется с сентября 2014 года. Пока ничего не изменилось в позициях сторон, в восприятии этой войны. Украина ее не начинала, она стремится восстановить свою территориальную целостность и свой суверенитет на оккупированных территориях. А у России задача одна – максимально дестабилизировать и разрушить украинское государство, используя разные методы – и информационные, и экономические, и военные, и психологические. Поэтому полагаю, что это перемирие будет длиться исключительно до тех пор, пока Путин будет требовать от Зеленского пойти на дальнейшие уступки. Как только Зеленский скажет, например, что мы не будем изменять законодательство и Конституцию Украины до выведения российских войск (из Донбасса) и передачи контроля Украине над восточным участком границы, в этот же момент возобновятся боевые действия. И я не вижу никаких причин, чтобы Путин начал действовать по-другому. В Минских договоренностях, подписанных в сентябре 2014-го и в феврале 2015 года, зафиксировано, что, к сожалению, Украина сначала начинает выполнять политическую часть соглашений, включая выборы в ОРДЛО, и лишь потом Россия выводит войска и передает Украине контроль за участком восточной границы.

Но это абсолютно противоречит логике урегулирования конфликта, и я надеюсь, что Зеленскому удастся изменить очередность выполнения этих положений. Сначала – вывод российских войск и передача нам контроля над границей и только потом выполнение Украиной политической части – конституционные изменения и проведение выборов в ОРДЛО по украинским законам и при обеспечении Украиной безопасности на этой территории. Зеленский о таком алгоритме действий неоднократно говорил, в том числе на последней встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря 2019 года, – напоминает заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.



Однако Владимир Путин не собирается отступать от своей позиции по Донбассу. В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским российский лидер раскритиковал постановление Верховной рады от 15 июля "О назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года". Этот документ закрепляет, что выборы в ОРДЛО могут пройти только после того, как оттуда будут выведены "российские оккупационные войска и их техника". Президент России подчеркнул, что этот пункт постановления противоречит Минским соглашениям.

Каков статус Донбасса?



Заместитель главы украинской делегации в ТКГ, председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в интервью агентству "РБК-Украина" не исключил, что новое перемирие в Донбассе может быть подтверждено на высшем уровне, на следующей встрече в "нормандском формате" в Берлине. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на эти слова, заявил, что Владимир Путин не может гарантировать прекращение огня в Донбассе, поскольку Россия "не является участником конфликта". Александр Мережко прокомментировал это заявление Радио Свобода:

– По сути, Россия всячески пытается уклониться от выполнения Минских договоренностей, заявляя, что не считает себя ни стороной конфликта, ни стороной Минских договоренностей. Однако это не так. Россия – как сторона конфликта – участвует в ТКГ, что четко предусмотрено самим форматом этой группы. Кроме того, все прекрасно понимают, что фактически и политически Россия – и сторона вооруженного конфликта в Донбассе, и, соответственно, является стороной Минских договоренностей. Относительно будущей встречи в "нормандском формате" и того, состоится ли там подписание соглашения о перемирии, сейчас, конечно, сказать трудно. Но в принципе, и на самом этом заседании для России может быть выработан такой формат, который, с одной стороны, вынудит ее поставить подпись под соглашением о перемирии, а с другой – соглашение может быть принято в такой обтекаемой дипломатической формулировке, что позволит России утверждать, что она не является стороной Минских договоренностей. Это скорее вопрос дипломатической и политической техники. Очень важно, чтобы достигнутое соглашение о перемирии было подтверждено и на самом высоком уровне. Это, безусловно, добавит вес этому перемирию и создаст дополнительное средство противодействия нарушению условий его соблюдения.

– Российские СМИ часто цитируют главу делегации РФ в Трехсторонней контактной группе в Минске Бориса Грызлова, заявившего о том, что вы якобы на одном из заседаний сказали, что Минские соглашения носят рекомендательный характер и не налагают на Украину никаких обязательств. Вы действительно так говорили?

– Я шокирован тем, что российские СМИ, высокопоставленные представители, министры соседнего государства постоянно сознательно искажают мои слова. Я сказал, что Минские документы по урегулированию конфликта по своей природе, настаиваю на этом как правовед, – не международный договор, а политическое соглашение международного характера. И поскольку они не оформлены в виде договора, то не являются юридически обязательными. Но они являются политически обязательными. Или, другими словами, имеют морально-политическую силу. Вот это я сказал. Однако мои слова исказили и продолжают в искаженной форме цитировать журналистам, западным политикам. И это делает не только Борис Грызлов, но и не принимавший участие в заседании ТКГ глава российского МИД Сергей Лавров.

– Президент Украины во время телефонного разговора с российским президентом, как сообщается, "особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан", которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, аннексированного Крыма, а также в Российской Федерации. А Путин, в свою очередь, акцентировал внимание на законе об особом статусе ОРДЛО и соответствующих изменениях в Конституции Украины. По вашему мнению, означает ли это, что новый большой обмен удерживаемыми лицами возможен лишь при выполнении требования Кремля об особом статусе для Донбасса?

– В Минских соглашениях зафиксирован принцип обмена: "всех на всех". Он был подтвержден на саммите "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и России в Париже 9 декабря 2019 года. Украина предложила вариант, позволяющий радикально решить вопрос обмена. Я не могу раскрывать детали. Пока неизвестно, согласится ли на этот вариант Россия. Но прогресс здесь возможен. И нет никакой связи между обменом и внесением изменений в Конституцию. Что касается конституционных изменений – это спорный момент. Мы считаем, что Минские соглашения не требуют внесения изменений в Конституцию Украины относительно какого-то особого статуса для ОРДЛО, а Россия настаивает, что в соглашениях речь идет о конституционном закреплении для Донбасса особого статуса. В Минских документах говорится об изменении Основного закона Украины в плане децентрализации власти. При этом формулировка этого положения носит настолько общий характер, что до конца непонятно, какие именно изменения касательно децентрализации должны быть внесены в украинскую Конституцию. И право определения конкретного содержания этого пункта договоренностей остается за Украиной. А о каком-то особом статусе ОРДЛО в принципе речи быть не может, – заявил заместитель главы украинской делегации в ТКГ Александр Мережко.



Офис президента Украины в последние месяцы неоднократно анонсировал скорый новый обмен удерживаемыми лицами между Киевом с одной стороны и Донецком и Луганском – с другой. Однако этого так и не произошло. В последний раз обмен состоялся 16 апреля этого года. Тогда сепаратисты передали Киеву 20 человек, а в Донецк и Луганск отправилась 14. Еще четверо отказались ехать в ОРДЛО. В донецких и луганских тюрьмах, по данным Службы безопасности Украины, остаются как минимум 214 украинских граждан. Большинство – военные, и многих из них сепаратисты отказываются включать в списки на обмен.

Радио "Свобода"