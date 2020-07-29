Twitter временно заблокировал аккаунт Дональда Трампа-младшего

Twitter заблокировал на 12 часов учётную запись сына президента США. Компания заявила, что Дональд Трамп-младший опубликовал сообщение, которое нарушает политику соцсети по дезинформации о коронавирусе. Запись удалили.

Трамп-младший разместил в своей ленте видео, в котором люди в лабораторной одежде утверждают, что маски не помогают в борьбе с распространением COVID-19. Препарат от малярии гидроксихлорохин снявшиеся в видео называют "лекарством". В США этот препарат удален из списка разрешённых для лечения COVID-19.

Участники съёмки представились сотрудниками организации "Американские врачи на передовой".

Ранее данное видео удалили Facebook (ролик посмотрели 14 миллионов пользователей) и YouTube.

На время блокировки у Трампа-младшего останется доступ к личным сообщениям. Публиковать свои твиты, делать ретвиты и ставить лайки к другим постам он не сможет.

В мае Twitter пометил некоторые сообщения президента США Дональда Трампа как недостоверные. Вскоре после этого глава Белого дома подписал указ о регулировании социальных сетей. На основании этого указа может быть изменено действие статьи 230 принятого в 1996 году Закона о порядочности в СМИ, защищающего социальные сети, от уголовного преследования из-за опубликованного пользователями контента. Этот закон рассматривает соцсети не как издателей, а как "площадки", снимая с них ответственность за содержание постов.

Указ также может ограничить возможности администрации соцсетей модерировать опубликованный контент.

По словам Трампа, цель указа - защитить свободу выражения мнений и демократию, поскольку большие онлайн-платформы получили "неконтролируемую власть" для трактовки того или иного события; цензуры или удаления информации.

В компании Twitter назвали указ Трампа о регулировании социальных сетей "реакционным и политизированным". В Facebook заявили, что если соцсети будут нести ответственность за все, что говорят их пользователи, им придется "подвергать цензуре все, что может кого-либо обидеть". С осуждением указа также выступил Google.

Радио Свобода