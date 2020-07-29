ФАКТЫ LRT. Маски призывают выбросить, поскольку, находясь в них, вдыхаем углекислый газ. А как в действительности?

С увеличением в стране случаев коронавируса, уже сегодня ожидается решение, вернуть ли обязательное ношение масок в общественных пространствах. Однако в социальных сетях растет количество блогов от недовольных людей – якобы маски не только не удобны, но и вредят здоровью, поскольку мы вдыхаем воздух, который уже выдохнули, то есть дышим углекислым газом.

ФАКТЫ LRT интересуются у специалистов, почему маски вызывают дискомфорт и правда ли, что при их ношении мозг испытывает недостаток кислорода.

Провели эксперимент над малолетним сыном

В видеоролике на английском языке мужчина проводит эксперимент – измеряет уровень углекислого газа, приложив трубочку ко рту ребенка, прикрытому маской. По словам мужчины, результат шокирует: количество CO2 настолько велико, что аппарат его уже даже не фиксирует; перейдена черта, когда переизбыток этого газа в воздухе должен вызывать проблемы со здоровьем – такие, как тошнота, головокружение или, еще хуже, удушье. В ролике утверждается, что детям ношение масок противопоказано.

Видео с экспериментом, проведенным в Техасе (США), разошлось по всему миру, а в Литве им делятся в группе Фейсбука «Skiepų žala» («Вред от прививок»). Ее члены ругают власти, заставляющие из-за пандемии носить маски, и призывают остальных пользователей интернета не следовать этому правилу.

Facebook grupėje „Skiepų žala“ platinamas vaizdo įrašas / LRT.lt fotomontažas

Врачи: это манипуляция с целью шокировать

Врачи, с которыми беседовали ФАКТЫ LRT, согласны с тем, что ношение масок может вызывать неудобства, однако в один голос уверяют, что ни нехватки кислорода, ни нарушений работы сердца люди испытывать не должны, а распространяемый в интернете эксперимент, по их мнению, является некорректным, так как измеряется не то, что заявлено.

Врач-пульмонолог Вайва Кумпаускайте обращает внимание на то, что прибор, запечатленный в ролике, используется для измерения состава воздуха в помещении и совсем не подходит для определения состояния здоровья людей.

Koronavirusas. Veido kaukės / AP nuotr.

«Эти эксперименты, где измеряется либо концентрация кислорода, либо концентрация двуокиси углерода, не годятся. Приборы, которые там применяются, предназначены для того, чтобы определять концентрацию газа в помещениях, а не в выдыхаемом воздухе. Поэтому данные результаты оценивать нельзя, они не показывают правильных цифр», - говорит врач-пульмонолог.

Тем временем врач-гематолог вильнюсской Сантаришкской клиники Валдас Пячялюнас говорит, что исследования физиологических параметров не доказывают того, что ношение масок может вызывать какие-либо негативные последствия.

По его утверждению, единственная вещь, которая меняется при ношении маски, – это количество так называемого «мертвого воздуха». Он образуется, поскольку мы выдыхаем не весь воздух, который в себя вдохнули, – часть его остается в дыхательных путях. Так что, пребывая в маске, мы попросту выдыхаем меньше воздуха. Но, по словам В. Пячялюнаса, это не оказывает большого влияния на функционирование организма.

Koronavirusas. Veido kaukės / AP nuotr.

«Если мы хотим замерить, как маска воздействует на организм, надо измерять концентрацию газа в крови. Такие научные исследования проведены, и никакого влияния на газовый состав крови ношение маски не оказывает: мы просто делаем в минуту на один вдох больше», - говорит врач.

Кстати, некоторые зарубежные медики провели эксперимент – измерили количество кислорода в крови с помощью пульсоксиметра, стремясь доказать, что ношение масок никак не ухудшает состояние организма.

Когда маски вызывают дискомфорт?

По утверждению обоих проинтервьюированных медиков, маски все же могут вызывать физический дискомфорт – в этом и заключается основная причина того, почему в масках мы хуже себя чувствуем.

«Несомненно, у части людей может быть аллергия на составные материалы маски, но это очень редкое явление», - говорит В. Пячялюнас.

В. Кумпаускайте утверждает, что неприятные ощущения вызывают сырость и тепло.

«Люди жалуются, но это и естественно, потому что мы не привыкли дышать, когда у нас закрыты нос и рот. Когда мы так дышим, под маской воздух становится сырым и теплым, и это также вызывает неприятное ощущение. Также в жару кожа потеет, кожа может раздражаться.

Panevėžio centrinis turgus, apsauginės kaukės, karantinas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Эти жалобы, конечно, естественны, однако масок абсолютно не стоит бояться, потому что, когда дышите через маску, воздуха точно достаточно», - убеждает врач-пульмонолог. Если трудно находиться в медицинской маске, она советует носить хлопчатобумажную.

Физик Йонас Климантавичюс, который вместе с коллегами из команды «Uvireso» создает литовскую маску, уничтожающие вирусы, также раскритиковал эксперимент, запись которого гуляет по интернету. Он обращает внимание на то, что у разных масок различная проницаемость.

«У масок, предназначенных для защиты от пыли, фильтровальные отверстия сделаны с расчетом на очень мелкие частицы. Медицинские маски предназначены для того, чтобы не пропускать частицы гораздо большего размера. <...> Соответственно, сквозь них проходит и больше воздуха, и нам легче дышать», - о том, что часть людей выбирает неподходящие маски, рассказывает Й. Климантавичюс.

ВЕРДИКТ

Псевдонаука

Как говорят врачи, маски могут вызывать дискомфорт, однако не стоит его путать с ущербом, наносимым здоровью, физиологическими отклонениями или нехваткой кислорода в крови. Собеседники-специалисты также жестко раскритиковали эксперимент, когда внутри маски специальным прибором измерялась концентрация углекислого газа. По их словам, прибор предназначен для того, чтобы определять состояние воздуха в помещении. В то же время физиологические исследования человека, проведенные к сегодняшнему дню, не дают оснований говорить о том, будто ношение масок влияет на состояние здоровья.