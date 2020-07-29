ФАКТЫ LRT. Маски призывают выбросить, поскольку, находясь в них, вдыхаем углекислый газ. А как в действительности?

С увеличением в стране случаев коронавируса, уже сегодня ожидается решение, вернуть ли обязательное ношение масок в общественных пространствах. Однако в социальных сетях растет количество блогов от недовольных людей – якобы маски не только не удобны, но и вредят здоровью, поскольку мы вдыхаем воздух, который уже выдохнули, то есть дышим углекислым газом.
ФАКТЫ LRT интересуются у специалистов, почему маски вызывают дискомфорт и правда ли, что при их ношении мозг испытывает недостаток кислорода.
Провели эксперимент над малолетним сыном
В видеоролике на английском языке мужчина проводит эксперимент – измеряет уровень углекислого газа, приложив трубочку ко рту ребенка, прикрытому маской. По словам мужчины, результат шокирует: количество CO2 настолько велико, что аппарат его уже даже не фиксирует; перейдена черта, когда переизбыток этого газа в воздухе должен вызывать проблемы со здоровьем – такие, как тошнота, головокружение или, еще хуже, удушье. В ролике утверждается, что детям ношение масок противопоказано.
Видео с экспериментом, проведенным в Техасе (США), разошлось по всему миру, а в Литве им делятся в группе Фейсбука «Skiepų žala» («Вред от прививок»). Ее члены ругают власти, заставляющие из-за пандемии носить маски, и призывают остальных пользователей интернета не следовать этому правилу.
Врачи: это манипуляция с целью шокировать
Врачи, с которыми беседовали ФАКТЫ LRT, согласны с тем, что ношение масок может вызывать неудобства, однако в один голос уверяют, что ни нехватки кислорода, ни нарушений работы сердца люди испытывать не должны, а распространяемый в интернете эксперимент, по их мнению, является некорректным, так как измеряется не то, что заявлено.
Врач-пульмонолог Вайва Кумпаускайте обращает внимание на то, что прибор, запечатленный в ролике, используется для измерения состава воздуха в помещении и совсем не подходит для определения состояния здоровья людей.
«Эти эксперименты, где измеряется либо концентрация кислорода, либо концентрация двуокиси углерода, не годятся. Приборы, которые там применяются, предназначены для того, чтобы определять концентрацию газа в помещениях, а не в выдыхаемом воздухе. Поэтому данные результаты оценивать нельзя, они не показывают правильных цифр», - говорит врач-пульмонолог.
Тем временем врач-гематолог вильнюсской Сантаришкской клиники Валдас Пячялюнас говорит, что исследования физиологических параметров не доказывают того, что ношение масок может вызывать какие-либо негативные последствия.
По его утверждению, единственная вещь, которая меняется при ношении маски, – это количество так называемого «мертвого воздуха». Он образуется, поскольку мы выдыхаем не весь воздух, который в себя вдохнули, – часть его остается в дыхательных путях. Так что, пребывая в маске, мы попросту выдыхаем меньше воздуха. Но, по словам В. Пячялюнаса, это не оказывает большого влияния на функционирование организма.
«Если мы хотим замерить, как маска воздействует на организм, надо измерять концентрацию газа в крови. Такие научные исследования проведены, и никакого влияния на газовый состав крови ношение маски не оказывает: мы просто делаем в минуту на один вдох больше», - говорит врач.
Кстати, некоторые зарубежные медики провели эксперимент – измерили количество кислорода в крови с помощью пульсоксиметра, стремясь доказать, что ношение масок никак не ухудшает состояние организма.
Когда маски вызывают дискомфорт?
По утверждению обоих проинтервьюированных медиков, маски все же могут вызывать физический дискомфорт – в этом и заключается основная причина того, почему в масках мы хуже себя чувствуем.
«Несомненно, у части людей может быть аллергия на составные материалы маски, но это очень редкое явление», - говорит В. Пячялюнас.
В. Кумпаускайте утверждает, что неприятные ощущения вызывают сырость и тепло.
«Люди жалуются, но это и естественно, потому что мы не привыкли дышать, когда у нас закрыты нос и рот. Когда мы так дышим, под маской воздух становится сырым и теплым, и это также вызывает неприятное ощущение. Также в жару кожа потеет, кожа может раздражаться.
Эти жалобы, конечно, естественны, однако масок абсолютно не стоит бояться, потому что, когда дышите через маску, воздуха точно достаточно», - убеждает врач-пульмонолог. Если трудно находиться в медицинской маске, она советует носить хлопчатобумажную.
Физик Йонас Климантавичюс, который вместе с коллегами из команды «Uvireso» создает литовскую маску, уничтожающие вирусы, также раскритиковал эксперимент, запись которого гуляет по интернету. Он обращает внимание на то, что у разных масок различная проницаемость.
«У масок, предназначенных для защиты от пыли, фильтровальные отверстия сделаны с расчетом на очень мелкие частицы. Медицинские маски предназначены для того, чтобы не пропускать частицы гораздо большего размера. <...> Соответственно, сквозь них проходит и больше воздуха, и нам легче дышать», - о том, что часть людей выбирает неподходящие маски, рассказывает Й. Климантавичюс.
ВЕРДИКТ
Псевдонаука
Как говорят врачи, маски могут вызывать дискомфорт, однако не стоит его путать с ущербом, наносимым здоровью, физиологическими отклонениями или нехваткой кислорода в крови. Собеседники-специалисты также жестко раскритиковали эксперимент, когда внутри маски специальным прибором измерялась концентрация углекислого газа. По их словам, прибор предназначен для того, чтобы определять состояние воздуха в помещении. В то же время физиологические исследования человека, проведенные к сегодняшнему дню, не дают оснований говорить о том, будто ношение масок влияет на состояние здоровья.