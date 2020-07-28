Борис Джонсон прописывает британцам курс лечения от ожирения

"В Великобритании большое количество людей с избыточным весом считается одной из причин высокой смертности среди населения во время коронакризиса. Теперь консервативное правительство Бориса Джонсона объявляет войну калориям - и не останавливается перед гоcударственным регулированием и вмешательством в экономику", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Борис Джонсон убедился, что в тяжелом течении коронавирусной инфекции, которой он переболел в апреле, был виноват его лишний вес. Тогда британского премьер-министра пришлось положить в больницу, где он получал кислород и несколько дней провел в отделении интенсивной терапии. Травматический опыт привел Джонсона к решению избавиться от лишних килограммов. В конце июня он отжимался на камеру в своем офисе и начал каждое утро бегать со своим псом Дилэном в парке Сент-Джеймс", - передает издание.

"Подобный курс лечения от ожирения Джонсон теперь намерен прописать и британскому населению: в понедельник его правительство запустило новую кампанию по борьбе с ожирением. Избыточный вес имеют 63% британцев (половина из них страдают ожирением), при этом, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по количеству людей с лишним весом в Европе британцев опережают лишь финны и португальцы. Проблема начинается уже в детстве, ведь к окончанию общей начальной школы избыточный вес есть уже у каждого пятого британского ребенка".

"(...) Правительство ссылается также на исследования, согласно которым пациентов, зараженных коронавирусом и имевших лишний вес, чаще приходилось доставлять в больницу и лечить в отделении интенсивной терапии, и они чаще умирали".

"План действий Джонсона не просто должен побудить население больше ездить на велосипеде и контролировать свой вес с помощью новых приложений для мобильных телефонов. В большей степени план предусматривает вмешательство в экономическую свободу, - отмечает издание. - В будущем правительство намерено на законодательном уровне запретить магазинам продавать вредные продукты питания по специальным акциям, например, два товара по цене одного. Реклама таких продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли по телевидению должна быть запрещена до 21:00".

"На сети фастфуда с более чем 250 сотрудниками планируется возложить обязанность по указанию калорийности их продуктов на специальных этикетках. Рассматривается и введение похожей обязанности в отношении алкоголя. Правительство обсуждает также и введение этикеток-маячков, согласно которым все продукты в супермаркетах будут классифицированы как полезные, вредные и нейтральные для здоровья".

"То, что борьбу с ожирением с помощью законов и правил начинает именно Джонсон, не лишено иронии, - отмечает издание. - Ранее, будучи журналистом, он охотно представлял себя либертарианцем, который борется с опекой со стороны государства. (...) В одной из статей этикетки для продуктов питания он некогда назвал "оскорбительными, безобразными и бессмысленными".

"(...)Впрочем, лишний вес и ожирение распространены в Великобритании преимущественно в более бедных слоях населения. Поэтому некоторые эксперты задаются вопросом, насколько имеет смысл фокусироваться на калориях и продуктах питания, когда сохранятся более глубокие причины бедности и социальных проблем", - пишет Neue Zürcher Zeitung.

Inopressa