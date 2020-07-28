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2020.07.28 18:05

Избран новый атташе по культуре Посольства Литвы в РФ

BNS, LRT.lt2020.07.28 18:05
Rimantas Vingras
Rimantas Vingras / Pranešimo spaudai autorių nuotr.

Победителем конкурса на замещение должности атташе Литвы по культуре Посольства Литва в России во вторник объявлен менеджер по проектам сотрудничества в области культуры, преподаватель Музыкальной академии Университета Витаутаса Великого Римантас Винграс. 

Как сообщает Министерство культуры, в этом конкурсе участвовало шесть претендентов, Р. Винграс получил самое большое количество баллов.

"Поздравляю. Римантас Винграс победил в конкурсе Министерства культуры на должность культурного атташе в дипломатическом представительстве ЛР в Российской Федерации", - написал в своем профиле в социальной сети посол Литвы в России Миндаугас Баярунас.

В 1996 году Р. Винграс получил степень магистра искусств в Московской консерватории им. П. Чайковского, а в 2001 году - степерь магистра музыки в Университете Цинциннати (США).

С 2011 года он осуществляет проекты, направленные на развитие в Литве международного сотрудничества в областях культуры и искусства, в 2020 году он начал преподавать в Музыкальной академии Университета Витаутаса Великого.

Он сменит на этой должности завершающую срок полномочий -русиста Ингу Видугирите-Пакерене.

Rimantas Vingras
Rimantas Vingras
Rimantas Vingras
1 / 1Pranešimo spaudai autorių nuotr.
Rimantas Vingras
# Литва# Культура

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