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2020.07.28 15:51

"Литовские железные дороги" освобождают историческое здание на улице Миндауго

Радио LRT2020.07.28 15:51
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12 / „Lietuvos geležinkelių“ nuotr.

Компания "Литовские железные дороги" переводит офисы поближе к вильнюсскому вокзалу и освобождает историческое здание на улице Миндауго, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Историки архитектуры называют его первым высотным зданием в Вильнюсе. Оно включено в список объектов культурного наследия. По словам главы компании Мантаса Бартушки, площадь освобождаемого здания 11 тысяч кв. м, его содержание обходится в 1,5 млн. евро в год.

В начала ХХ века Управление Полесских железных дорог, которые имели стратегическое значение, построили себе величественное здание, оборудованное новейшей техникой и связанное рельсами с железнодорожным вокзалом. Проектировал первую в Вильнюсе высотку архитектор Тадеуш Ростворовский.

„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
1 / 5„Lietuvos geležinkelių“ nuotr.
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
2 / 5„Lietuvos geležinkelių“ nuotr.
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
3 / 5„Lietuvos geležinkelių“ nuotr.
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
4 / 5„Lietuvos geležinkelių“ nuotr.
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
5 / 5„Lietuvos geležinkelių“ nuotr.
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
„Lietuvos geležinkeliai“ išsikrausto iš Mindaugo g. 12
# Литва

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