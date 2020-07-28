"Литовские железные дороги" освобождают историческое здание на улице Миндауго

Компания "Литовские железные дороги" переводит офисы поближе к вильнюсскому вокзалу и освобождает историческое здание на улице Миндауго, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Историки архитектуры называют его первым высотным зданием в Вильнюсе. Оно включено в список объектов культурного наследия. По словам главы компании Мантаса Бартушки, площадь освобождаемого здания 11 тысяч кв. м, его содержание обходится в 1,5 млн. евро в год.

В начала ХХ века Управление Полесских железных дорог, которые имели стратегическое значение, построили себе величественное здание, оборудованное новейшей техникой и связанное рельсами с железнодорожным вокзалом. Проектировал первую в Вильнюсе высотку архитектор Тадеуш Ростворовский.