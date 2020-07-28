Мальдейкене о результатах переговоров Литвы с ЕС: богатые станут еще богаче, бедные - беднее

Член Европарламента Аушра Мальдейкене в пух и прах разносит результаты переговоров с президентом Гитанасом Науседой в Брюсселе и призывает избавиться от менталитета нищего. «Литве пора отдавать, а не получать. Мне не нравится быть нищей, которая все время попрошайничает", - говорит она.

В Литве не стихают дискуссии по поводу многолетнего бюджета Европейского Союза на 2021–2027 годы. А.Мальдейкене, депутат Европарламента, утверждает, что результаты переговоров Г. Науседы только ухудшат положение самых бедных людей в стране, а богатые станут еще богаче.

- Несмотря на длительные переговоры между лидерами ЕС, Европейский парламент (ЕП) проголосовал подавляющим большинством голосов за то, чтобы в проект многолетнего бюджета Европейского союза были внесены изменения. Почему Европарламент не был удовлетворен согласованным бюджетом на 2021-2027 годы?

- Прежде всего, Европарламент хочет, чтобы было ясно, как будут возвращаться одолженные деньги. Занимать все согласились очень быстро, но не сказали, за чей счет. Пока что наиболее реалистичным вариантом является перенос долгового бремени на следующую многолетнюю финансовую перспективу.

Во-вторых, Европейский парламент четко дал понять, что европейские ценности важны и что деньги не могут быть разделены иначе. Они должны быть связаны с определенными европейскими ценностями. После вступления в Европейский Союз все государства обязались соблюдать второй пункт Договора, в котором упоминается не только солидарность, но и уважение к правам меньшинств, принцип верховенства права. Основная проблема, которая сейчас обсуждается в мировой прессе, заключается в том, что лидеры ЕС, похоже, отказываются от стандартов, принятых в ЕС. Европейский Союз - это не просто экономическое пространство, это экономическое пространство с определенными моральными нормами. Например, высокими социальными стандартами.

В-третьих, европейским лидерам напомнили, что надо заботиться о будущем Европы. Это означает, что четким приоритетом должны оставаться экология, наука, программы «Горизонт», «Эразмус». Следует напомнить, что некачественные молочные продукты - не единственная проблема в ЕС.

- Что произойдет, если Европейский парламент осенью не утвердит многолетнюю финансовую перспективу на 2021-2027 годы? Будут ли искать компромиссы?

Aušra Maldeikienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

- Могу с уверенностью сказать, что в Группе Европейской Народной Партии (самой большой группе в Европейском парламенте) не было ни одного человека, который бы сказал, что она является приемлемой. Еще один аспект: в резолюции, которая была подготовлена ​​5 основными политическими группами, все единодушно заявили, что верховенство закона, будущие и четкие источники финансирования - это красные линии, которые провел ЕП.

А теперь о том, что, например, Г. Науседа фактически выбил для Литвы в Брюсселе. Он достиг того, что 5 процентов самых богатых литовских фермеров, которые получают половину всех выплат, будут обогащены в течение следующих семи лет. Вот все его достижение. Здесь есть чем гордиться? Не думаю. Просто стыдно.

Далее президент явно солгал, заявив, что принцип верховенства закона остается. Это положение не включено в соглашение, и ЕП потребовал его возврата.

- Вильнюсский регион получит меньше поддержки. Как вы оцениваете такое решение?

- А зачем поддерживать Вильнюс, когда город уже намного превышает средний показатель по ЕС? Могу вам сказать, что Брюссель ухожен и красив, но уровень жизни там ниже, чем в центре Вильнюса. В центре Вильнюса вы обязательно получите лучшие услуги, рестораны и т.д. Поэтому трудно понять, почему Вильнюс нуждается в поддержке. Сам вопрос демонстрирует литовский дискурс. Не сердись, но это вопрос нищего.

Разве в центре Вильнюса есть голодные? Почему скандинавские страны, где налоги почти в 3 раза выше, чем в Литве, должны постоянно нам помогать? Литве пора давать, а не получать. Я не хочу быть нищей, которая все время просит милостыню. Наш уровень жизни достаточно хорош. Да, в регионах есть большие проблемы, но самая большая проблема в том, на что мы получаем деньги ЕС. Например, мы не сможем реализовать проект Rail Baltica за собственные деньги, такая же проблема с закрытием Игналинской АЭС или Калининградским транзитом. Скажите, в чем проблема Литвы поддерживать эти проекты европейскими фондами? Взять деньги у одних и поделиться ими с нашими финтехами. (...)

- Вы говорите, что Литва должна быть государством, которое не должно брать, а отдавать. Однако, по многим социально-экономическим оценкам, мы ниже среднего показателя по ЕС.

Aušra Maldeikienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

- Мы отстаем, потому что суем все, что получаем от Европейского Союза, богатым. В Литве создается олигархическая экономика. В Сейме 14 крупных фермеров, и это настоящее лицо сельского хозяйства Литвы. Это крупные фермеры, которые все получают, а лоббисты помогают им. Они ходят и собирают все сливки.

Наша социальная система спроектирована таким образом, что они получают выгоду и платят небольшие налоги, а это означает, что деньги не доходят до государственного сектора. Кто взял деньги Реестрового центра за электронное здоровье? Частный сектор привлек деньги, а государственный сектор даже не имел технических возможностей для проверки параметров, потому что у него нет адекватного уровня специалистов, потому что заработная плата там слишком низкая.

Нет необходимости объяснять, что другие должны сделать для нас, мы можем создать это сами, нам просто нужно перераспределить деньги другим способом.

- Средняя пенсия по старости в июне 2020 года составила 377 евро. Какой, по вашему мнению, должна быть средняя пенсия в Литве, чтобы человек жил достойно?

- Если мы говорим об одном человеке, у которого есть жилье и у которого нет ипотечного кредита, я думаю, что 500-600 евро - это сумма, на которую можно очень скромно жить и удовлетворять основные потребности.

- Во время карантина Нийоле Ожелите была возмущена тем, что в витринах висят объявления, что заведения не рекомендуется посещать лицам, входящим в группу риска или старше 60 лет. Считаете ли вы, что эта попытка защитить пожилых людей также способствовала их дискриминации?

- Это было классическое издевательство. Одно и то же предложение, сформулированное по-другому, могло звучать иначе. Является ли издевательства дискриминацией? Не думаю. Форма общения была абсолютно неуместной. Общение с нами таково: есть джентльмены и рабы, которые должны следовать инструкциям. Мне трудно понять, как я, будучи больна раком и находясь в группе риска, могу кому-то навредить, идя в абсолютно пустое кафе, чтобы купить кофе.

Интервью печатается в сокращении, полная версия (на литовском языке) - тут