Уже скоро: из Вильнюса в Варшаву за 3,5 часа

Планируется, что после реализации железнодорожного проекта Rail Baltica высокоскоростные поезда Rail Baltica из Таллинна в Варшаву и из Таллина в Вильнюс будут курсировать четыре раза в день, а по маршруту Вильнюс-Каунас-Варшава будет курсировать до десяти поездов в день.

Согласно запланированному проекту, поездка из Каунаса в Вильнюс займет около 38 минут, а до Паневежиса - 37 минут. Поездка из Каунаса в Ригу займет 1 час. 40 минут, в Таллинн - 3 час. 18 минут, а до Варшавы - 3 час. 27 минут.

«Между Центральным Рижским вокзалом и Рижским аэропортом - 8 минут езды на поезде. Затем мы едем в Паневежис, из Паневежиса можно поехать прямо в Каунас или в Вильнюс. Можно будет путешествовать прямо в Вильнюс, не останавливаясь в Каунасе, или продолжить путешествие в Варшаву», - сказал Игнас Дегутис, финансовый директор и член правления RB Rail AS.

«В таком случае можно будет добраться до Берлина на ночных поездах», - добавил он.

В Берлин – за 12 часов

Berlynas / Claudio Schwarz/Unsplash nuotr.

По словам И. Дегутиса, до Берлина из Литвы можно будет добраться в течение 12 часов. Планируется, что ночью можно будет путешествовать двумя поездами: Таллинн-Рига-Каунас-Варшава и Вильнюс-Каунас-Варшава-Берлин.

Rail Baltica является крупнейшим железнодорожным инфраструктурным проектом в истории стран Балтии, который будет включать в себя строительство электрифицированной железнодорожной линии европейской колеи по всему маршруту, идущему из Варшавы через Каунас и Ригу в Таллинн. Проект также предусматривает отдельную железнодорожную линию Каунас-Вильнюс.

Общая протяженность железнодорожной линии Rail Baltica в странах Балтии составляет 870 км: в Литве - 392 км, в Латвии - 265 км, в Эстонии - 213 км.

Строительство проекта, ориентировочная стоимость которого составляет около 5,8 миллиарда евро, является крупнейшей инвестицией в улучшение возможностей мобильности и путешествий, бизнеса, туризма и торговли в регионе.

Ожидается, что проект завершится в 2026 году.