В литовских водоемах в этом году уже утонул 81 человек

В этом году уже 81 человек уже утонул в литовских водоемах, в том числе трое детей, еще одиннадцать человек были спасены, сообщили во вторник в Департаменте пожарно-спасательных служб.

По данным ведомства, за тот же период прошлого года в стране утонули 69 человек, в том числе семеро детей.

В этом году большинство людей утонули в Вильнюсском районе – 16, в Клайпедском районе - 12 человек, в Паневежисе - десять.

33 человека утонули в реках, 30 человек погибли в озерах.

По словам спасателей, 58 человек из утонувших - мужчины, а 13 - женщины. Еще десять человек не были опознаны. Средний возраст утонувших составляет 53 года.