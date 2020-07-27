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2020.07.27 16:50

Умерла известная литовская актриса Гражина Баландите

LRT.lt2020.07.27 16:50
Gražina Balandytė
Gražina Balandytė / BNS nuotr.

В понедельник после тяжелой болезни скончалась известная литовская актриса Гражина Баландите. Это LRT.lt подтвердил Эгидиюс Станцикас, директор Каунасского национального драматического театра.

Актриса театра и кино Гражина Баландите родилась в 1937 году. С 1955 года С 1957 года она посещала студию Клайпедского театра драмы, работала медсестрой в Клайпедской республиканской больнице.

В 1956-1958 годах она служила в Клайпедском драматическом театре, с 1958 г. - актриса Каунасского драматического театра, где создала более 80 ролей. С 1957 г. играла в кино и на телевидении (более 20 ролей).

Она играла в таких фильмах, как "Тревоги осеннего дня" (1975) "Лестница в небо" (1966), "Шаги в ночи" (1963), "Чужие" (1961) и др.

В 1996 году актриса была удостоена персональной премии «Фортуна» за роль женщины в спектакле «Японские ночи».

Gražina Balandytė
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Gražina Balandytė
Gražina Balandytė
Legendos. G.Balandytė
Gražina Balandytė
Gražina Balandytė
Gražina Balandytė
1 / 6BNS nuotr.
Legendos. Gražina Balandytė: aštuoniolikos primta į teatrą, legenda tapo dar būdama gyva
Legendos. Gražina Balandytė: aštuoniolikos primta į teatrą, legenda tapo dar būdama gyva
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Gražina Balandytė
Gražina Balandytė
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Gražina Balandytė
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Legendos. G.Balandytė
Legendos. G.Balandytė
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Gražina Balandytė
Gražina Balandytė
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Gražina Balandytė
Legendos. Gražina Balandytė: aštuoniolikos primta į teatrą, legenda tapo dar būdama gyva
Gražina Balandytė
Gražina Balandytė
Legendos. G.Balandytė
Gražina Balandytė
# Культура

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