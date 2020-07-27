Новости

2020.07.27 16:40

Во Вьетнаме новая вспышка коронавируса: десятки тысяч туристов эвакуируют

NEWSru.com2020.07.27 16:40
Koronavirusas Vietname (asociatyvi)
Koronavirusas Vietname (asociatyvi) / AP nuotr.

Власти Вьетнама сообщили о вспышке коронавирусной инфекции в городе Дананге и ближайших провинциях. За последние пять дней там зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей, причем речь идет о вирусе нового типа, ранее не встречавшегося в стране. Об этом сообщается на сайте правительства Вьетнама.

По результатам первых исследований вьетнамских медиков, новый тип вируса более агрессивен, чем ранее известные типы: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию. Двое из четверых пациентов, у которых заражение было обнаружено в конце прошлой недели, в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ.

Проникновение нового типа вируса в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, в министерстве здравоохранения связывают либо с въездом в страну нелегальных мигрантов, либо с мутацией вируса. До вспышки в Дананге случаи заражения во Вьетнаме не регистрировались в течение более чем трех месяцев.

Как сообщает BBC News, первый из четырех заболевших пришел к врачу с жалобой на симптомы гриппа 27 июля. Ему 57 лет. Сейчас он находится на аппарате ИВЛ, и врачи оценивают его состояние как критическое. Как он заразился коронавирусом, пока неясно, известно, что он давно не выезжал из Дананга. В его окружении заболевших не выявлено.

Вьетнамское государственное информационное агентство VNA сообщает, что в Дананге и его окрестностях блокированы несколько районов с наивысшей опасностью распространения инфекции, где в последние дни были обнаружены заболевшие.

Как говорится в коммюнике Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением коронавируса, которое цитирует ТАСС, с 27 июля в Дананге вводится обязательное ношение медицинских масок в местах массового скопления людей и соблюдение социальной дистанции. В предстоящие две недели город не будет принимать туристов. Одновременно вводится запрет на все массовые мероприятия, до особого распоряжения прекращается деятельность развлекательных заведений, в том числе баров, ночных клубов, караоке и массажных салонов.

Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля - начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны. Посольство РФ в своем Facebook рекомендовало россиянам отказаться от поездок в центральные районы Вьетнама в связи с новой вспышкой заболевания, а также соблюдать соответствующие профилактические меры и следовать предписаниям местных властей.

Кроме того, в Дананге задержаны несколько подозреваемых в организации нелегального въезда иностранных граждан, в том числе граждан КНР. Задержанных контрабандистов и их "клиентов" помещают в изоляцию на территории учреждений временного содержания и тестируют на коронавирус.

Newsru.com

Koronavirusas Vietname (asociatyvi)
Koronavirusas Vietname (asociatyvi)
Koronavirusas Vietname (asociatyvi)
1 / 1AP nuotr.
Koronavirusas Vietname (asociatyvi)
# В мире

Популярно

Роланда Лингене

Новости

2020.07.27 08:55

Лингене: ситуация с коронавирусом в Литве вызывает беспокойство

Apsauginė kaukė

Новости

2020.07.27 15:23

Литва: комитет по COVID-19 предложит правительству сделать маски обязательными

Stresas / įtampa / galvos skausmas

Новости

2020.07.27 13:34

Опрос: коронавирус ухудшил эмоциональное состояние почти половины жителей Литвы

Vaikai ir koronavirusas/Asociatyvi nuotr.

Новости

2020.07.27 11:07

За сутки в Литве подтверждено 11 новых случаев коронавируса

На кандидатуре Анны Канопацкой, бывшего депутата Верховного совета, члены штаба оппозиционных праймериз поставили крест с самого начала. Слева направо на фото: Николай Козлов, Юрий Губаревич, Анна Канопацкая (не зарегистрированная штабом), Алексей Янукевич, Ольга Ковалькова и Павел Северинец.

Новости

2020.07.27 08:35

В Беларуси кандидат Канопацкая отказалась от пикетов из-за угроз детям

Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą

Новости

2020.07.27 12:05

В Хабаровске улица бросает вызов путинской власти

7
Ispanija

Новости

2020.07.27 09:07

Введена обязательная изоляция для литовцев, возвращающихся из Испании

Koronavirusas Afganistane

Новости

2020.07.27 14:26

30 зараженных: Каунасская компания Hegelmann Transporte не принимает на работу иностранцев

Новости

2020.07.27 11:59

Handelsblatt. Коронакризис: России грозит бедность

Federico Fellini, Sophia Loren, Marcello Mastroianni

Новости

2020.07.27 15:50

В Вильнюсе открывается выставка «Федерико Феллини. Столетие!»

11
Поиск